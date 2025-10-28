"El día en minutos": Milei y Macri sellaron la paz, obras en Ruta 7 y la liberación de un hombre que mató

Embed

El presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri sellaron su "reconciliación" a través de una comunicación telefónica de aproximadamente diez minutos el mediodía del pasado lunes. Este diálogo ocurrió un día después del contundente triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales. El acercamiento se oficializó públicamente el domingo cuando Macri utilizó su cuenta de X para felicitar al oficialismo, a lo que Milei respondió rápidamente: "Muchas gracias, presi". La importancia de este vínculo radica en que las fuerzas de LLA en el Congreso de la Nación van a necesitar el apoyo del PRO para vehicular sus iniciativas, lo que da inicio a una etapa de negociaciones y diálogo.

Con un llamado telefónico Milei y Macri sellaron la reconciliación tras el triunfo de LLA

En el ámbito de la obra pública en Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo anunció la adjudicación y firma de contrato para la segunda etapa de la Doble Vía del Este, que cubre un tramo de 2,7 kilómetros. El gobernador destacó la transparencia en el proceso de licitación, que atrajo un récord de 19 empresas, de las cuales 13 presentaron ofertas válidas. Gracias a la competencia, la adjudicación se concretó con un presupuesto 23,2% por debajo del presupuesto oficial. El Tramo II tiene un plazo de ejecución de 14 meses y una inversión de $9.985 millones, financiado con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.