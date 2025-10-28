“El día en minutos” de Diario UNO presenta un pódcast con las noticias más destacadas de Mendoza y el mundo. Con un estilo claro, ágil y fácil de escuchar, disponible de lunes a viernes, es la manera más práctica de mantenerte informado donde estés.
"El día en minutos": Milei y Macri sellaron la paz, obras en Ruta 7 y la liberación de un hombre que mató
“El día en minutos”, de Diario UNO, te cuenta todo lo que tenés que saber sobre Mendoza y el mundo. Informate rápido, claro y sin vueltas
El presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri sellaron su "reconciliación" a través de una comunicación telefónica de aproximadamente diez minutos el mediodía del pasado lunes. Este diálogo ocurrió un día después del contundente triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas nacionales. El acercamiento se oficializó públicamente el domingo cuando Macri utilizó su cuenta de X para felicitar al oficialismo, a lo que Milei respondió rápidamente: "Muchas gracias, presi". La importancia de este vínculo radica en que las fuerzas de LLA en el Congreso de la Nación van a necesitar el apoyo del PRO para vehicular sus iniciativas, lo que da inicio a una etapa de negociaciones y diálogo.
En el ámbito de la obra pública en Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo anunció la adjudicación y firma de contrato para la segunda etapa de la Doble Vía del Este, que cubre un tramo de 2,7 kilómetros. El gobernador destacó la transparencia en el proceso de licitación, que atrajo un récord de 19 empresas, de las cuales 13 presentaron ofertas válidas. Gracias a la competencia, la adjudicación se concretó con un presupuesto 23,2% por debajo del presupuesto oficial. El Tramo II tiene un plazo de ejecución de 14 meses y una inversión de $9.985 millones, financiado con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.
Por otro lado, liberaron al hombre que hace unos días mató a un motociclista al atropellarlo mientras conducía su camioneta a contramano por la transitada calle Mitre, de Guaymallén, en las inmediaciones del Espacio Cultural Le Parc. El sujeto pagó una fianza de 3 millones de pesos.
Este contenido fue elaborado con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias redactadas por periodistas de Diario UNO y revisadas por el equipo editorial. El audio fue generado con Notebook LM, una herramienta que utiliza IA para crear voces y diálogos de manera natural.