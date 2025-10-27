“El día en minutos” de Diario UNO te acerca en formato pódcast las noticias más importantes de Mendoza y el mundo. Con un estilo claro, ágil y fácil de escuchar, disponible de lunes a viernes, es la forma más práctica de mantenerte informado en cualquier momento y lugar.
"El día en minutos": Milei felicitó a Cornejo, victoria récord en Mendoza, rescate en la montaña y choque en Guaymallén
Con “El día en minutos”, Diario UNO resume lo más importante de Mendoza y el mundo. Escuchalo de lunes a viernes y mantenete informado en pocos minutos
La alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y Cambia Mendoza obtuvo un contundente triunfo en Mendoza en las elecciones legislativas, logrando el mayor porcentaje de votos de todo el país, superando el 53%. Este resultado le permitió a la coalición quedarse con 4 de las 5 bancas en disputa para la Cámara de Diputados de la Nación. El presidente Javier Milei felicitó al gobernador Alfredo Cornejo por el resultado, enviando un mensaje: "Gran trabajo en Mendoza, felicitaciones".
A nivel económico, el banco estadounidense JP Morgan proyectó un "ciclo virtuoso" para los mercados argentinos tras la victoria oficialista. JP Morgan anticipó una baja muy importante para el riesgo país, estimando que podría reducirse en 440 puntos básicos, acercándose a los 650 puntos básicos. Políticamente, el oficialismo provincial amplió su mayoría en la Legislatura de Mendoza, donde debutarán 12 representantes "puros" de LLA y familiares de líderes, como las hermanas de Cornejo y Petri.
En cuanto a sucesos, la Patrulla de Rescate debió buscar y encontrar a un andinista de 47 años que se desorientó y se perdió sin linterna en el cerro El Burro, en Uspallata. Por otro lado, en Guaymallén, un conductor borracho chocó su camioneta con otro vehículo. Como consecuencia del accidente, el conductor del auto colisionado resultó inconsciente y fue trasladado al Hospital Central.
Este contenido fue creado con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias elaboradas por periodistas de Diario UNO y revisadas por el equipo editorial. El audio fue generado con Notebook LM, una herramienta que utiliza IA para producir voces y diálogos naturales.