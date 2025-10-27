"El día en minutos": Milei felicitó a Cornejo, victoria récord en Mendoza, rescate en la montaña y choque en Guaymallén

Embed

La alianza entre La Libertad Avanza (LLA) y Cambia Mendoza obtuvo un contundente triunfo en Mendoza en las elecciones legislativas, logrando el mayor porcentaje de votos de todo el país, superando el 53%. Este resultado le permitió a la coalición quedarse con 4 de las 5 bancas en disputa para la Cámara de Diputados de la Nación. El presidente Javier Milei felicitó al gobernador Alfredo Cornejo por el resultado, enviando un mensaje: "Gran trabajo en Mendoza, felicitaciones".

A nivel económico, el banco estadounidense JP Morgan proyectó un "ciclo virtuoso" para los mercados argentinos tras la victoria oficialista. JP Morgan anticipó una baja muy importante para el riesgo país, estimando que podría reducirse en 440 puntos básicos, acercándose a los 650 puntos básicos. Políticamente, el oficialismo provincial amplió su mayoría en la Legislatura de Mendoza, donde debutarán 12 representantes "puros" de LLA y familiares de líderes, como las hermanas de Cornejo y Petri.