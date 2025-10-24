“El día en minutos” de Diario UNO te ofrece un pódcast con las noticias más relevantes de Mendoza y el mundo. Con un formato claro, dinámico y accesible, disponible de lunes a viernes, es la forma más simple de mantenerte informado estés donde estés.
"El día en minutos": estremecedor mensaje en un caso de abuso infantil y datos claves de las elecciones
“El día en minutos” de Diario UNO reúne las noticias clave de Mendoza y el mundo en un formato ágil y directo. De lunes a viernes, informate rápido y fácil
Las elecciones legislativas de 2025 se realizarán este domingo 26 de octubre en Mendoza y en todo el territorio nacional. Según informó el secretario de la Junta Electoral, Jorge Albarracín, el procedimiento incluirá dos urnas simultáneas, una para cargos nacionales y otra para los provinciales, algo que no ocurría desde la reforma constitucional de 2005. Los votantes deberán presentarse con el último DNI físico emitido, ya que el documento digital en la aplicación Mi Argentina no será aceptado. En esta oportunidad, se utilizarán dos boletas diferenciadas: la nacional (dorso celeste) para elegir diputados nacionales y la provincial (dorso verde) para senadores, diputados y concejales.
En el ámbito empresarial y mediático, los accionistas de Grupo América confirmaron la compra de Telefe, el canal de televisión abierta más visto del país, en una operación valuada en 95 millones de dólares. El acuerdo fue encabezado por los mendocinos Daniel Vila y José Luis Manzano, junto a Claudio Belocopitt y Gustavo Scaglione, este último a cargo de liderar las negociaciones. La compra incluye no solo Canal 11 de Buenos Aires, sino también Canal 8 de Córdoba, Canal 5 de Rosario y Canal 13 de Santa Fe, además de tres señales en Uruguay y una red de más de diez emisoras afiliadas, consolidando así un importante movimiento dentro del mercado televisivo nacional.
Por otro lado, un caso estremecedor conmociona a Luján de Cuyo, donde una niña de 12 años denunció a su padre por abuso sexual. Según la investigación, los hechos comenzaron cuando la víctima tenía apenas 4 años, poco después de quedarse a vivir con él tras la separación de sus padres. La madre descubrió la situación el 28 de septiembre, al leer una serie de mensajes de WhatsApp en los que la niña relataba los abusos y pedía ayuda: “Mami, por favor sácame de esto”. El hombre fue detenido e imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia, mientras que la menor fue asistida en el Hospital Notti, donde se corroboraron las lesiones compatibles con los ataques.
Este contenido fue desarrollado con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias producidas por periodistas de Diario UNO y supervisadas por el equipo editorial. El audio fue generado con Notebook LM, una herramienta que emplea IA para crear voces y diálogos naturales.