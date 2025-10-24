"El día en minutos": estremecedor mensaje en un caso de abuso infantil y datos claves de las elecciones

Embed

Las elecciones legislativas de 2025 se realizarán este domingo 26 de octubre en Mendoza y en todo el territorio nacional. Según informó el secretario de la Junta Electoral, Jorge Albarracín, el procedimiento incluirá dos urnas simultáneas, una para cargos nacionales y otra para los provinciales, algo que no ocurría desde la reforma constitucional de 2005. Los votantes deberán presentarse con el último DNI físico emitido, ya que el documento digital en la aplicación Mi Argentina no será aceptado. En esta oportunidad, se utilizarán dos boletas diferenciadas: la nacional (dorso celeste) para elegir diputados nacionales y la provincial (dorso verde) para senadores, diputados y concejales.

En el ámbito empresarial y mediático, los accionistas de Grupo América confirmaron la compra de Telefe, el canal de televisión abierta más visto del país, en una operación valuada en 95 millones de dólares. El acuerdo fue encabezado por los mendocinos Daniel Vila y José Luis Manzano, junto a Claudio Belocopitt y Gustavo Scaglione, este último a cargo de liderar las negociaciones. La compra incluye no solo Canal 11 de Buenos Aires, sino también Canal 8 de Córdoba, Canal 5 de Rosario y Canal 13 de Santa Fe, además de tres señales en Uruguay y una red de más de diez emisoras afiliadas, consolidando así un importante movimiento dentro del mercado televisivo nacional.