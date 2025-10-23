"El día en minutos": notas bajas en la UNCuyo, el pedido electoral de Cornejo y más carne a Estados Unidos

Embed

El gobernador Alfredo Cornejo solicitó a los mendocinos que vayan a votar y brinden un respaldarazo al gobierno nacional, destacando que la Argentina se encuentra a mitad de camino de una reforma estructural grande de la economía. Advirtió que retroceder en el rumbo actual haría que la situación empeore. En sintonía, Luis Petri, en el cierre de campaña, remarcó que la elección es entre volver al pasado del kirchnerismo o apostar al futuro para consolidar la dirección económica trazada por Javier Milei.

Elecciones legislativas 2025

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a rectores de universidades públicas como la UNCuyo, acordó de forma unánime recurrir a la Justicia. La medida se tomó para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (Ley N° 27.795), ya que el presidente Javier Milei la promulgó pero suspendió su aplicación. El CIN afirmó que esta acción mediante decreto viola de manera directa la división de poderes.