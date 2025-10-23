“El día en minutos” de Diario UNO reúne en un solo pódcast las noticias más importantes de Mendoza y el mundo. Con un formato ágil, claro y fácil de escuchar, disponible de lunes a viernes, es la manera más práctica de mantenerte informado en cualquier momento del día.
"El día en minutos": notas bajas en la UNCuyo, el pedido electoral de Cornejo y más carne a Estados Unidos
El gobernador Alfredo Cornejo solicitó a los mendocinos que vayan a votar y brinden un respaldarazo al gobierno nacional, destacando que la Argentina se encuentra a mitad de camino de una reforma estructural grande de la economía. Advirtió que retroceder en el rumbo actual haría que la situación empeore. En sintonía, Luis Petri, en el cierre de campaña, remarcó que la elección es entre volver al pasado del kirchnerismo o apostar al futuro para consolidar la dirección económica trazada por Javier Milei.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a rectores de universidades públicas como la UNCuyo, acordó de forma unánime recurrir a la Justicia. La medida se tomó para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (Ley N° 27.795), ya que el presidente Javier Milei la promulgó pero suspendió su aplicación. El CIN afirmó que esta acción mediante decreto viola de manera directa la división de poderes.
Los exámenes de ingreso a los colegios secundarios de la UNCuyo arrojaron dificultades significativas en Matemática, donde el 40% de los alumnos obtuvo notas inferiores a 4. Aunque el rendimiento en Lengua mostró una mejora, el promedio general se sitúa en 5,7, cifra lejos del 7 u 8 esperado. Para revertir esta situación, la universidad buscará articular acciones con la DGE, implementar cambios en la formación docente e incorporar la inteligencia artificial en el aprendizaje de Matemática.
Este contenido fue creado con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias elaboradas por periodistas de Diario UNO y verificadas por el equipo editorial. El audio fue generado con Notebook LM, una herramienta que utiliza IA para producir voces y diálogos naturales.