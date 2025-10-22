"El día en minutos": tragedia en Godoy Cruz, renuncia del Canciller argentino y una polémica en San Carlos

Embed

Un accidente fatal se registró en Godoy Cruz cerca del mediodía de este miércoles. La víctima fue identificada como Lilian Betsabé Salinas, quien circulaba como acompañante en una motocicleta de 110 cilindradas. El incidente ocurrió en la intersección de las calles Carlos Paz y América, donde la motocicleta fue impactada lateralmente por una camioneta Ford Territory. Salinas murió en el lugar, según confirmó el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Las autoridades realizaron el dosaje de alcoholemia a los conductores, arrojando resultados negativos en ambos casos.

Accidente fatal murió una mujer al chocar con su moto en Godoy Cruz Hubo un accidente fatal con una moto en Godoy Cruz.

