"El día en minutos": tragedia en Godoy Cruz, renuncia del Canciller argentino y una polémica en San Carlos
Un accidente fatal se registró en Godoy Cruz cerca del mediodía de este miércoles. La víctima fue identificada como Lilian Betsabé Salinas, quien circulaba como acompañante en una motocicleta de 110 cilindradas. El incidente ocurrió en la intersección de las calles Carlos Paz y América, donde la motocicleta fue impactada lateralmente por una camioneta Ford Territory. Salinas murió en el lugar, según confirmó el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Las autoridades realizaron el dosaje de alcoholemia a los conductores, arrojando resultados negativos en ambos casos.
Además, el presidente Javier Milei aceptó la renuncia de Gerardo Werthein como canciller, lo que marca el inicio de una renovación en su Gabinete tras las elecciones legislativas. Werthein alegó roces internos con otros miembros del equipo de gobierno como uno de los motivos de su dimisión.
San Carlos unificará su Vendimia con la Fiesta de la Tradición para recortar gastos. El intendente Alejandro Morillas estima un ahorro de unos $200 millones. El cronograma será: el 14 de noviembre, elección de reina de la Vendimia, y 15–16 de noviembre, la Fiesta de la Tradición. La comuna se justifica mencionando la eficiencia de recursos. Enterate de estas y otras noticias escuchando el pódcast.
Este contenido fue desarrollado con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias elaboradas por periodistas de Diario UNO y revisadas por el equipo editorial. El audio se generó con Notebook LM, una herramienta que utiliza IA para crear voces y diálogos con naturalidad.