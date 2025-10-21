Lavar platos, vasos, cubiertos y demás utensilios de cocina, generalmente, representa un caos en cualquier hogar. Esta tarea impostergable pasará a ser algo simple y sencillo de realizar, gracias a un innovador electrodoméstico que llega de la mano de Xiaomi y trae funciones de inteligencia artificial: el lavavajillas MIJIA Smart Desktop Dishwasher S10.
El pequeño lavavajillas de Xiaomi con funciones de IA que permite lavar hasta 39 piezas en pocos minutos
Este electrodoméstico de Xiaomi puede detectar el nivel de suciedad de los platos y dejarlos relucientes en un simple lavado
Conocé el electrodoméstico de Xiaomi que vas a querer tener en tu cocina sí o sí
Si tenés una cocina pequeña donde casi no hay lugar para electrodomésticos, este pequeño artefacto de Xiaomi es el ideal para lavar todos los utensilios. El lavavajillas MIJIA Smart Desktop Dishwasher entrará en cualquier rincón, ya que solamente tiene una anchura de 35 centímetros y una profundidad de apertura de solo 60 centímetros.
Este artefacto de Xiaomi tiene un sistema Hyperconnect, el cual se puede manejar desde el teléfono, por lo que no necesariamente tendremos que estar en casa para lavar los utensilios, ya que bastará con dejarlos dentro del artefacto y en cualquier momento del día activarlo con el celular.
El lavavajillas se destaca, entre otras cosas, por sus algoritmos de inteligencia artificial, los cuales permiten, por ejemplo, determinar el grado de suciedad de los utensilios que hay dentro del artefacto en tan solo 10 segundos y luego seleccionar automáticamente el modo de lavado según el nivel se manchas.
En la misma línea, este electrodoméstico es amigable con el medioambiente, ya que consume un 80% menos de agua en comparación de la técnica del lavado a mano, al mismo tiempo que no gasta energía en exceso, debido a que solo demandará 0,52 kWh, incluso en lavados completos con 39 piezas de vajilla.
El MIJIA Smart Desktop Dishwasher S10 de Xiaomi garantiza una limpieza veloz de los utensilios en cuestión de minutos gracias a los dos grupos de brazos rociadores de alta frecuencia de la parte inferior, los cuales rocían agua a 75 grados con una presión de salida de 30 000 Pa. También seca gracias al sistema de circulación de aire caliente de 105 grados.
Respecto al precio de este electrodoméstico de Xiaomi, el mismo oscila los 380 dólares.