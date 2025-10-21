El pequeño lavavajillas de Xiaomi con funciones de IA que permite lavar hasta 39 piezas en pocos minutos

lavavajillas de Xiaomi El lavavajillas de Xiaomi tiene un precio cercano a los 380 dólares.

El lavavajillas se destaca, entre otras cosas, por sus algoritmos de inteligencia artificial, los cuales permiten, por ejemplo, determinar el grado de suciedad de los utensilios que hay dentro del artefacto en tan solo 10 segundos y luego seleccionar automáticamente el modo de lavado según el nivel se manchas.

En la misma línea, este electrodoméstico es amigable con el medioambiente, ya que consume un 80% menos de agua en comparación de la técnica del lavado a mano, al mismo tiempo que no gasta energía en exceso, debido a que solo demandará 0,52 kWh, incluso en lavados completos con 39 piezas de vajilla.

lavavajillas de Xiaomi 1 El sistema de lavados de este electrodoméstico de Xiaomi garantiza una limpieza absoluta de los utensilios.

El MIJIA Smart Desktop Dishwasher S10 de Xiaomi garantiza una limpieza veloz de los utensilios en cuestión de minutos gracias a los dos grupos de brazos rociadores de alta frecuencia de la parte inferior, los cuales rocían agua a 75 grados con una presión de salida de 30 000 Pa. También seca gracias al sistema de circulación de aire caliente de 105 grados.

Respecto al precio de este electrodoméstico de Xiaomi, el mismo oscila los 380 dólares.