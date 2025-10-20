Xiaomi presenta un peculiar teléfono con una carcasa hecha de jean y un altavoz gigante al lado de sus cámaras

Redmi K90 Pro Max de Xiaomi (1) Este teléfono de Xiaomi trae una carcasa con diseño similar a un pantalón de jean.

Si bien no es jean real, Redmi ha trabajado minuciosamente para replicar la textura y el color de un pantalón auténtico. La clave reside en una mezcla exclusiva de tonos azul índigo, diseñados para evocar las distintas fases del material, desde el azul oscuro de una prenda nueva hasta el aspecto desgastado de un jean viejo.

Esta superficie tratada no solo busca un atractivo visual único, sino que también ofrece ventajas prácticas. Por ejemplo, es notablemente antideslizante y resistente a las huellas dactilares, lo que lo hace ideal para el uso sin funda.

Redmi K90 Pro Max de Xiaomi (2) Redmi K90 Pro Max, de Xiaomi.

Otra característica que diferencia radicalmente al K90 Pro Max de cualquier otro smartphone de Xiaomi es su salida de audio. El dispositivo integra un gigantesco altavoz de la prestigiosa marca Bose directamente en su panel trasero, ocupando el espacio que habitualmente queda vacío en la isla de cámaras.

De esta forma, Xiaomi le da uso a un espacio que antes no tenía utilidad y quedaba vacío, mientras que también nos permite con esta característica reproducir sonidos en alta calidad, sin necesidad de acudir a los pequeños altavoces que se encuentran en los extremos de cualquier teléfono.

redmi K90 Pro Max La versión estándar de este teléfono trae una carcasa tradicional.

Por ahora, solo se conocen estos detalles del Redmi K90 Pro Max. Para ver más características y también su precio final, tendremos que aguardar a su lanzamiento oficial del 23 de octubre.