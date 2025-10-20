Xiaomi presenta un peculiar teléfono con una carcasa hecha de jean y un altavoz gigante al lado de sus cámaras

La percepción de Redmi como una subdivisión de bajo costo de Xiaomi ha cambiado drásticamente. De hecho, en las últimas horas se anunció el lanzamiento de un teléfono tope de gama, el Redmi K90 Pro Max, con características innovadoras y elementos de diseño originales que lo distinguen dentro del competitivo mercado. En concreto, trae un altavoz junto al sistema de cámaras y una carcasa elaborada con jean, destacándose así del resto de smartphones.
Este nuevo teléfono de Xiaomi es el más avanzado y potente de la historia de Redmi hasta la fecha. Si bien en especificaciones puras se sitúa en la élite (impulsado por el nuevo chip Snapdragon 8 Elite Gen 5), son sus innovaciones externas las que realmente captan la atención.
Este teléfono Redmi trae su versión estándar y una ‘Denim Edition’, la cual es la que se destaca por su diseño. En este smartphone, la parte de atrás está cubierta con un tejido idéntico al jean. Desde la empresa explican que esta decisión busca golpear en la nostalgia de los usuarios, recordándoles la cantidad de veces que han utilizado este tipo de pantalones desde la infancia hasta el presente.
Si bien no es jean real, Redmi ha trabajado minuciosamente para replicar la textura y el color de un pantalón auténtico. La clave reside en una mezcla exclusiva de tonos azul índigo, diseñados para evocar las distintas fases del material, desde el azul oscuro de una prenda nueva hasta el aspecto desgastado de un jean viejo.
Esta superficie tratada no solo busca un atractivo visual único, sino que también ofrece ventajas prácticas. Por ejemplo, es notablemente antideslizante y resistente a las huellas dactilares, lo que lo hace ideal para el uso sin funda.
Otra característica que diferencia radicalmente al K90 Pro Max de cualquier otro smartphone de Xiaomi es su salida de audio. El dispositivo integra un gigantesco altavoz de la prestigiosa marca Bose directamente en su panel trasero, ocupando el espacio que habitualmente queda vacío en la isla de cámaras.
De esta forma, Xiaomi le da uso a un espacio que antes no tenía utilidad y quedaba vacío, mientras que también nos permite con esta característica reproducir sonidos en alta calidad, sin necesidad de acudir a los pequeños altavoces que se encuentran en los extremos de cualquier teléfono.
Por ahora, solo se conocen estos detalles del Redmi K90 Pro Max. Para ver más características y también su precio final, tendremos que aguardar a su lanzamiento oficial del 23 de octubre.