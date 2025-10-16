Ni Xiaomi ni Samsung: el teléfono premium con una batería descomunal y una cámara con funciones de IA

Honor Magic8 Este teléfono HONOR llega para destronar a los Xiaomi y Samsung.

En primer término, es necesario destacar que el Magic8 Pro es un teléfono con una batería cuya capacidad alcanza los 7.200 mAh, mientras que el modelo estándar llega hasta los 7.000 mAh. Además, en la presentación, HONOR dejó en claro que sus dispositivos logran una mayor autonomía gracias a una mejor optimización energética, en parte, debido a su pila de silicio-carbono.

En sintonía, en relación con la carga rápida, estos nuevos teléfonos HONOR tienen una capacidad de 120W, mientras que de carga inalámbrica trae 80 W de potencia.

telefono honor Este teléfono tiene un precio accesible en comparación de sus competidores.

Otro punto fuerte de este teléfono que llega para destronar a los Xiaomi y Samsung es su cámara de sistema triple, con notables mejoras impulsadas por la inteligencia artificial en comparación con modelos anteriores. En consecuencia, nos encontraremos con un lente principal de 50 MP, un ultra gran angular también de 50 MP y un teleobjetivo 3,7x de 200 MP.

Respecto al procesador, los nuevos teléfonos HONOR tienen un chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, con 12 GB de RAM y 512GB de almacenamiento interno. En la misma línea, estos celulares chinos tope de gama cuentan con Android 16 como sistema operativo y la nueva versión de la capa de personalización MagicOS10.

honor teléfono Los HONOR llegarán con una buena gama de colores.

Por último, respecto al diseño de estos teléfonos, la interfaz es minimalista y transparente, imitando el efecto Liquid Glass de Apple; la pantalla es relativamente grande (el Pro tiene 6,71 pulgadas y el base 6,58 pulgadas); y los podemos encontrar en colores cian cielo, negro, blanco glaciar y oro amanecer.

El valor inicial de estos teléfonos es el siguiente: