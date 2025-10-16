Tanto la batería como la cámara son dos cosas que siempre miramos antes de comprar un teléfono. En este sentido, Xiaomi y Samsung son marcas líderes en lo que concierne a estas cualidades. Sin embargo, un smartphone tope de gama que fue presentado recientemente promete destronar a las dos compañías mencionadas anteriores.
Ni Xiaomi ni Samsung: el teléfono premium con una batería descomunal y una cámara con funciones de IA
Este teléfono, además de sus nobles cualidades, tiene uno de los precios más bajos del mercado
Esto se debe, por un lado, a que los nuevos teléfonos tendrán una batería de las más potentes del mercado (solo siendo superada por Xiaomi) y una cámara mejorada con funciones de inteligencia artificial. Además, su precio también será relativamente bajo.
El teléfono chino que llega para destronar a cualquier Xiaomi y Samsung
Horas atrás, en China, se presentó el Honor Magic8 y Magic8 Pro, dos celulares tope de gama que no solo se destacan por su potencia, sino también por su autonomía, su sistema de cámara y sus funciones de inteligencia artificial. Sin dudas que se trata de dos smartphones que competirán cabeza a cabeza con cualquier Xiaomi, Samsung y hasta iPhone.
En primer término, es necesario destacar que el Magic8 Pro es un teléfono con una batería cuya capacidad alcanza los 7.200 mAh, mientras que el modelo estándar llega hasta los 7.000 mAh. Además, en la presentación, HONOR dejó en claro que sus dispositivos logran una mayor autonomía gracias a una mejor optimización energética, en parte, debido a su pila de silicio-carbono.
En sintonía, en relación con la carga rápida, estos nuevos teléfonos HONOR tienen una capacidad de 120W, mientras que de carga inalámbrica trae 80 W de potencia.
Otro punto fuerte de este teléfono que llega para destronar a los Xiaomi y Samsung es su cámara de sistema triple, con notables mejoras impulsadas por la inteligencia artificial en comparación con modelos anteriores. En consecuencia, nos encontraremos con un lente principal de 50 MP, un ultra gran angular también de 50 MP y un teleobjetivo 3,7x de 200 MP.
Respecto al procesador, los nuevos teléfonos HONOR tienen un chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, con 12 GB de RAM y 512GB de almacenamiento interno. En la misma línea, estos celulares chinos tope de gama cuentan con Android 16 como sistema operativo y la nueva versión de la capa de personalización MagicOS10.
Por último, respecto al diseño de estos teléfonos, la interfaz es minimalista y transparente, imitando el efecto Liquid Glass de Apple; la pantalla es relativamente grande (el Pro tiene 6,71 pulgadas y el base 6,58 pulgadas); y los podemos encontrar en colores cian cielo, negro, blanco glaciar y oro amanecer.
El valor inicial de estos teléfonos es el siguiente:
- HONOR Magic8 (12 GB + 256 GB): 4.499 yuanes (631 dólares).
- HONOR Magic8 Pro (16 GB + 1 TB): 5.699 yuanes (800 dólares)