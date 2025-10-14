Si bien en los últimos meses el boom en el mundo tech vino de la mano de Apple con su nuevo iPhone 17, Samsung no le teme al desafío y presiona al gigante californiano con un teléfono premium que se destaca, entre otras cosas, por una cámara magistral de 108 MP, permitiéndonos así obtener imágenes profesionales.
Samsung redobla la apuesta y presiona a Apple con este teléfono tope de gama que trae una cámara de 108 MP
Meses atrás Samsung presentó el M56, un teléfono gama media, de los más completos, con características habituales dentro de este tipo de modelos. Pero recientemente se supo que la empresa surcoreana lanzará una nueva versión de este celular: M56 2025 5G.
Este nuevo teléfono que promete destronar al iPhone 17 llegará, en primera instancia, a India y Estados Unidos en las próximas semanas, mientras que deberemos aguardar hasta finales de año para tenerlo en Sudamérica o verlo en otras partes del mundo.
El principal atractivo del Samsung M56 2025 está centrado en su sistema de cámaras, donde la principal es de 108 MP y cuenta con lentes gran angular, ultra gran angular y macro, obteniendo así imágenes profesionales con un nivel de detalle maravilloso, incluso en lugares con poca luz. Esto es, en parte, gracias a las mejoras con inteligencia artificial que incluyó la compañía surcoreana en este smartphone.
Además, la cámara frontal de este teléfono brinda una resolución de 32 MP, siendo así de las mejores que encontraremos en el mercado. Gracias a esta cámara selfie podremos conseguir imágenes de alta calidad y realizar videollamadas nítidas.
Otro punto importante a destacar en este teléfono es su batería que promete una carga extensa, la cual duraría varios días. En concreto, la capacidad de esta pila es de 6500 mAh. También ofrece una carga rápida de 120W y una carga de 0 a 100 en tan solo 45 minutos. A esto se le suma la gestión inteligente de energía, optimizando la energía y prolongando la vida útil de la batería.
Por último, y no menos importante, el smartphone de Samsung que promete destronar al iPhone 17 de Apple trae un chip Exynos 2400 y hasta 12 GB de RAM. Además, el M56 2025 contará con Android 16 y One UI 7.0. En lo que concierne a su precio final, todavía no se filtró el valor que tendrá este teléfono, pero se estima que será una suma cercana a los 700 dólares.