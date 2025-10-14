Samsung redobla la apuesta y presiona a Apple con este teléfono tope de gama que trae una cámara de 108 MP

iphone 17 Air El iPhone 17 tiene nuevo competidor.

El principal atractivo del Samsung M56 2025 está centrado en su sistema de cámaras, donde la principal es de 108 MP y cuenta con lentes gran angular, ultra gran angular y macro, obteniendo así imágenes profesionales con un nivel de detalle maravilloso, incluso en lugares con poca luz. Esto es, en parte, gracias a las mejoras con inteligencia artificial que incluyó la compañía surcoreana en este smartphone.

Además, la cámara frontal de este teléfono brinda una resolución de 32 MP, siendo así de las mejores que encontraremos en el mercado. Gracias a esta cámara selfie podremos conseguir imágenes de alta calidad y realizar videollamadas nítidas.

Samsung Galaxy M56 2025 Prototipo del Samsung Galaxy M56 2025.

Otro punto importante a destacar en este teléfono es su batería que promete una carga extensa, la cual duraría varios días. En concreto, la capacidad de esta pila es de 6500 mAh. También ofrece una carga rápida de 120W y una carga de 0 a 100 en tan solo 45 minutos. A esto se le suma la gestión inteligente de energía, optimizando la energía y prolongando la vida útil de la batería.

Por último, y no menos importante, el smartphone de Samsung que promete destronar al iPhone 17 de Apple trae un chip Exynos 2400 y hasta 12 GB de RAM. Además, el M56 2025 contará con Android 16 y One UI 7.0. En lo que concierne a su precio final, todavía no se filtró el valor que tendrá este teléfono, pero se estima que será una suma cercana a los 700 dólares.