El barato teléfono de Samsung que trae tecnología NFC, una cámara premium y una pantalla que se dobla en dos partes

Entre las cualidades de este barato teléfono de Samsung se destaca, como punto de atracción su pantalla. La misma cuenta con una bisagra que es casi imperceptible cuando el celular se encuentra desplegado. Además, la misma ofrece seguridad durante todo el recorrido sin dejar huecos al plegarlo, lo que permite el ingreso de menos suciedad.

En lo que concierne a las especificaciones de la pantalla interna, la misma cuenta con un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+ de 2.640 x 1.080 píxeles, tecnología LTPO con refresco de 1 a 120 Hz y una relación 22:9.

Por otro lado, la pantalla externa del Galaxy Z Flip 5 tiene un panel Super AMOLED de 3,4 pulgadas, resolución de 748 x 720 píxeles, 306 píxeles por pulgada y refresco de 60 Hz.

En cuanto al sistema de cámaras, el lente frontal es de 10 Mpx f/2.2, mientras que el lente trasero principal es de 12 Mpx f/1.8 OIS y el gran angular de 12 Mpx f/2.2.

Además de la mencionada tecnología NFC, la cual permite la transferencia de información entre dos dispositivos acercándolos, este teléfono de Samsung se destaca por su potente procesador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy y una batería de 3.700 mAh que garantiza carga durante un día entero.