El barato teléfono de Samsung que trae tecnología NFC, una cámara premium y una pantalla que se dobla en dos partes

Se trata de uno de los plegables que Samsung trajo al mercado hace un par de años. Tiene tecnología de última generación y actualmente su precio es bajo

Walter Vasquez
Walter Vasquez
Si quieres tener un teléfono que entre cómodamente en cualquier bolsillo del pantalón, debes acudir a dispositivos plegables. Estos celulares se destacan, generalmente, por tener una pantalla grande que se reduce a la mitad cada vez que se dobla, sin perder ninguna de las características esenciales. En este caso, te hablaré de un barato smartphone Samsung que, además de plegarse, trae tecnología NFC y una potente cámara.

El teléfono de Samsung que debes comprarte si te fascinan los celulares plegables

Sabemos que Samsung tiene dispositivos de todo tipo y para todas las necesidades, pero uno de los más curiosos, por su tecnología y su barato precio, es el Galaxy Z Flip 5, un smartphone completísimo que no solo te llamará la atención por su pantalla, sino también por sus herramientas.

El Samsung Galaxy Z Flip 5 es un teléfono que salió a la venta en 2023 y que todavía tiene varios años de actualizaciones por delante. De hecho, podemos instalarle Android 16 y One UI 8, los últimos grandes software que la compañía surcoreana ofrece para los dispositivos tope de gama. En sus comienzos, este smartphone plegable llegó a valer 1200 dólares, pero como ya tiene su tiempo en el mercado, podremos comprarlo por un precio cercano a los 500 dólares.

Entre las cualidades de este barato teléfono de Samsung se destaca, como punto de atracción su pantalla. La misma cuenta con una bisagra que es casi imperceptible cuando el celular se encuentra desplegado. Además, la misma ofrece seguridad durante todo el recorrido sin dejar huecos al plegarlo, lo que permite el ingreso de menos suciedad.

En lo que concierne a las especificaciones de la pantalla interna, la misma cuenta con un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas, resolución FullHD+ de 2.640 x 1.080 píxeles, tecnología LTPO con refresco de 1 a 120 Hz y una relación 22:9.

Por otro lado, la pantalla externa del Galaxy Z Flip 5 tiene un panel Super AMOLED de 3,4 pulgadas, resolución de 748 x 720 píxeles, 306 píxeles por pulgada y refresco de 60 Hz.

En cuanto al sistema de cámaras, el lente frontal es de 10 Mpx f/2.2, mientras que el lente trasero principal es de 12 Mpx f/1.8 OIS y el gran angular de 12 Mpx f/2.2.

Además de la mencionada tecnología NFC, la cual permite la transferencia de información entre dos dispositivos acercándolos, este teléfono de Samsung se destaca por su potente procesador Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy y una batería de 3.700 mAh que garantiza carga durante un día entero.

