Milei presentó el Plan de Tolerancia Cero: penas más duras, delitos imprescriptibles y protección a policías

patricia bullrich y javier milei El presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Acompañaron al jefe de Estado la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Defensa, Luis Petri, y de Salud, Mario Lugones; y el vocero presidencial, Manuel Adorni. También estuvieron presentes quienes integran la comisión redactora del proyecto del nuevo Código Penal.

funcionarios acompañaron a milei El ministro de Salud, Mario Lugones, de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Defensa, Luis Petri, y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

De qué se trata el Plan Nacional de Tolerancia Cero y el nuevo Código Penal

La ministra Bullrich explicó que las reformas formarán un código de tolerancia cero basados en 3 componentes centrales: el combate del delito a través del agravamiento de las penas, la imprescriptibilidad de los delitos aberrantes y el cumplimento efectivo de la pena.

Entre los puntos centrales, establece la imprescriptibilidad de delitos graves como homicidios, trata de personas, contra la integridad sexual, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad; así también aquellos relacionados al terrorismo o su financiamiento. También el endurecimiento de sanciones a funcionarios por casos de corrupción.

De la misma forma establece el endurecimiento de penas para delitos cotidianos como hurtos o el robo de celulares, entraderas, estafas piramidales, salideras bancarias o delitos viales. También la usurpación o el falso testimonio o amenazas.

La ministra se refirió además a la ampliación del concepto de legítima defensa para “defender a los policías en cumplimiento del deber y en el marco de la ley y la Constitución Nacional” para que “estén protegidos y no terminen siendo victimarios cuando la Nación le ha dado las armas”.

Con el foco en las nuevas modalidades delictivas, la iniciativa establece la tipificación de nuevas figuras delictivas, por ejemplo, aquellas que se refieren a inconductas a través soportes informáticos o de Inteligencia Artificial.

Además, el nuevo Código prevé penar con hasta 3 años a quienes entorpezcan el tránsito en manifestaciones y con hasta 2 para quienes arrojen objetos contundentes en protestas sociales. También la persecución de delitos en el deporte o en eventos masivos.