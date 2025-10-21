“El día en minutos” de Diario UNO reúne en un solo pódcast las noticias más importantes de Mendoza y el mundo. Con un formato ágil, claro y fácil de escuchar, disponible de lunes a viernes, es la manera más práctica de mantenerte informado en cualquier momento del día.
"El día en minutos": el arreglo de una ruta clave para Mendoza y el reacomodo en el gabinete de Milei
“El día en minutos", el pódcast de Diario UNO con lo más importante de Mendoza y el mundo. Escuchalo de lunes a viernes en pocos minutos
El Gobierno Nacional lanzó una asistencia financiera para bodegas con el fin de impulsar las exportaciones y aliviar la crisis vitivinícola. El objetivo es mejorar el precio que reciben los productores, hoy en $400 por litro de vino tinto, en un contexto de altos costos y escasa liquidez. Ante la tensión cambiaria previa a las elecciones, el Banco Nación elevó la tasa de plazo fijo al 44% anual, medida replicada por otras entidades para retener pesos y contener el dólar.
En lo político, el presidente Javier Milei confirmó un “reacomodo” del Gabinete tras los comicios del domingo, considerados por él un “momento bisagra”. Se anticipan las salidas de Patricia Bullrich y Luis Petri, ambos candidatos legislativos.Aunque promulgó las leyes de financiamiento universitario y emergencia sanitaria pediátrica, Milei suspendió su aplicación por su impacto fiscal hasta que el Congreso asigne fondos.
En Mendoza, Emir Félix advirtió que la provincia es la más afectada por el modelo económico actual y pidió un rescate urgente para el sector productivo. Además, nueve empresas competirán por la reparación de la ruta nacional 143, entre San Carlos y San Rafael, con una inversión prevista de $59.000 millones.
Por último, en Chubut, continúa la búsqueda de los jubilados Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), desaparecidos en Comodoro Rivadavia. Su camioneta fue hallada empantanada y cerrada, con dinero y pertenencias, pero sin sus celulares, lo que complica la investigación.
Este contenido fue creado con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias elaboradas por periodistas de Diario UNO y verificadas por el equipo editorial. El audio fue generado con Notebook LM, una herramienta que utiliza IA para producir voces y diálogos naturales.