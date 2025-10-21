"El día en minutos": el arreglo de una ruta clave para Mendoza y el reacomodo en el gabinete de Milei

Embed

El Gobierno Nacional lanzó una asistencia financiera para bodegas con el fin de impulsar las exportaciones y aliviar la crisis vitivinícola. El objetivo es mejorar el precio que reciben los productores, hoy en $400 por litro de vino tinto, en un contexto de altos costos y escasa liquidez. Ante la tensión cambiaria previa a las elecciones, el Banco Nación elevó la tasa de plazo fijo al 44% anual, medida replicada por otras entidades para retener pesos y contener el dólar.

En lo político, el presidente Javier Milei confirmó un “reacomodo” del Gabinete tras los comicios del domingo, considerados por él un “momento bisagra”. Se anticipan las salidas de Patricia Bullrich y Luis Petri, ambos candidatos legislativos.Aunque promulgó las leyes de financiamiento universitario y emergencia sanitaria pediátrica, Milei suspendió su aplicación por su impacto fiscal hasta que el Congreso asigne fondos.