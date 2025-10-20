"El día en minutos": atraco a una conocida cafetería, tragedia en un asado y nueva frase de Trump sobre Argentina

Embed

El panorama actual en Mendoza combina temas electorales, económicos y de seguridad. La provincia se prepara para las elecciones legislativas unificadas del 26 de octubre, que demandarán una inversión superior a los 4.800 millones de pesos exactamente $4.806.845.803. El gasto más importante corresponde a la impresión de la Boleta Única de Papel (BUP), que supera los $2.500 millones. Desde el gobierno provincial destacan que la unificación de los comicios permitirá reducir y optimizar los costos de logística en comparación con las elecciones desdobladas de 2023.En cuanto al electorado, el voto joven (de 16 a 29 años) muestra una alta predisposición a participar, cercana al 78%. Dentro de este grupo se incluyen 50.681 votantes de entre 16 y 18 años, que en su mayoría se inclinan por la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

En el plano económico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su intención de reabrir el mercado norteamericano para la compra de carne vacuna argentina, una medida que podría beneficiar al sector ganadero. Sin embargo, se refirió a la situación del país de manera contundente, asegurando que “Argentina está luchando por su vida” y que “están muriendo”, en alusión al difícil contexto económico pese a la asistencia financiera previa de 40.000 millones de dólares. En materia de seguridad, dos delincuentes robaron la caja registradora del café Bastante, ubicado frente al Poder Judicial, tras romper una vidriera.La Policía detuvo a una mujer y dos hombres vinculados al hecho y encontró la caja vacía en una acequia cercana.