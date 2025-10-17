“El día en minutos” de Diario UNO presenta en un solo pódcast las noticias más relevantes de Mendoza y el mundo. Con un formato claro, ágil y accesible, disponible de lunes a viernes, es la mejor forma de mantenerte informado en cualquier momento del día.
"El día en minutos": Cornejo en IDEA, festejos peronistas y tragedia en Tupungato
En el ámbito político y de gestión, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, participó en el coloquio anual de IDEA, donde advirtió que la tan reclamada reforma fiscal solo podrá llevarse a cabo si se acompaña de un cambio en el sistema de coparticipación federal. Cornejo compartió la mesa con sus pares de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y Chaco, Leandro Zdero. Por otra parte, el peronismo conmemoró el Día de la Lealtad (17 de octubre de 2025) con actos en Maipú, Mendoza, y celebraciones principales en Buenos Aires, incluyendo una caravana kirchnerista hacia la casa de Cristina Kirchner y un festejo separado de la CGT.
En cuanto a sucesos policiales, se reportó que un joven de 24 años fue baleado con cuatro disparos en el pecho en Las Heras, tras una riña con conocidos de "vieja data". La víctima, que logró llegar a la casa de un familiar, fue trasladada e internada en el Hospital Lagomaggiore.
Adicionalmente, una mujer de 30 años, identificada como Macarena Marines Manrique, murió en un accidente fatal en Tupungato, donde perdió el control de su VW Saveiro en una curva, volcó y salió despedida del vehículo, presuntamente por no usar el cinturón de seguridad.
Finalmente, en el área económica, los bancos implementaron nuevas subas en las tasas de interés ofrecidas por los depósitos a plazo fijo. Este movimiento se dio luego de la desregulación de las tasas mínimas por parte del BCRA en marzo de 2024, intensificando la competencia entre entidades para retener a clientes que buscan contrarrestar la inflación. Según la tabla comparativa del BCRA, el Banco Hipotecario ofrecía la tasa de interés más alta (46%) para depósitos a 30 días, entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos.
