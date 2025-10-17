"El día en minutos": Cornejo en IDEA, festejos peronistas y tragedia en Tupungato

Adicionalmente, una mujer de 30 años, identificada como Macarena Marines Manrique, murió en un accidente fatal en Tupungato, donde perdió el control de su VW Saveiro en una curva, volcó y salió despedida del vehículo, presuntamente por no usar el cinturón de seguridad.

Las víctimas del accidente fueron asistidas por los médicos de una ambulancia. Confirmaron que una murió en el lugar, mientras que la otra fue trasladada a un hospital. Imagen ilustrativa.

Finalmente, en el área económica, los bancos implementaron nuevas subas en las tasas de interés ofrecidas por los depósitos a plazo fijo. Este movimiento se dio luego de la desregulación de las tasas mínimas por parte del BCRA en marzo de 2024, intensificando la competencia entre entidades para retener a clientes que buscan contrarrestar la inflación. Según la tabla comparativa del BCRA, el Banco Hipotecario ofrecía la tasa de interés más alta (46%) para depósitos a 30 días, entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos.

