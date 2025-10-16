“El día en minutos” de Diario UNO concentra en un solo pódcast las noticias más destacadas de Mendoza y el mundo. Con un formato claro y dinámico, disponible de lunes a viernes, es la manera más práctica de mantenerte informado a cualquier hora.
"El día en minutos": trabajo de tarde en la Justicia, problemas con aviones y un brutal accidente
Aerolíneas Argentinas tomó acciones preventivas y suspendió las operaciones de ocho aeronaves B737-800 equipadas con motores del fabricante CFM. Esta medida se tomó después del incidente del vuelo AR1526, siendo este el cuarto "suceso" de fallas con el mismo tipo de propulsor en el último año. La falla del motor causó que el Aeroparque Jorge Newbery estuviera "inoperable" por casi dos horas, afectando más de 40 servicios debido a la limpieza de restos en la pista. En el ámbito judicial, el gobernador Alfredo Cornejo promulgó la Ley N° 9.666 que obliga a los jueces penales de Mendoza a trabajar por la tarde, buscando acelerar los tiempos de la Justicia, ya que el 85% de las causas históricamente se resolvían solo en la mañana.
Por otro lado, la Justicia Federal de San Rafael sancionó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a ANSES con una multa diaria de $15.000 a favor del accionante por no acatar la orden de restituir una pensión no contributiva por invalidez laboral. La sanción se produjo porque la suspensión de la pensión ocurrió sin acto administrativo notificado o procedimiento previo que permitiera al beneficiario defenderse. En el plano universitario, la agrupación radical Franja Morada ganó el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) con casi el 37% de los votos, poniendo fin a 12 años de liderazgo peronista en ese centro.
En cuanto a la economía, la tasa del plazo fijo subió otra vez, superando el 35% de Tasa Nominal Anual (TNA), con algunos bancos ofreciendo más del 40%. Este movimiento se debe a que el BCRA desreguló las tasas mínimas de interés en marzo de 2024, incentivando la competencia entre bancos. Finalmente, en un suceso policial en Guaymallén, un motociclista de 38 años sufrió la amputación de su pierna derecha al chocar contra un automóvil que giró a la izquierda para ingresar a un domicilio, justo cuando el motociclista intentaba sobrepasarlo.
Este contenido fue producido con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias elaboradas por periodistas de Diario UNO y supervisadas por el equipo editorial. El audio fue generado mediante Notebook LM, una herramienta que emplea IA para crear voces y diálogos naturales.