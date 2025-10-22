La IA impulsa boom electrónico chino

Expertos afirmaron que la evolución acelerada de la inteligencia artificial creará nuevos motores de crecimiento del consumo e inyectará un fuerte impulso a la industria china de electrodomésticos, ya que esta tecnología digital de vanguardia encabeza una nueva ola de revolución tecnológica y transformación industrial.

La IA no solo desempeña un papel cada vez más fundamental en el aumento de la productividad y en la redefinición del panorama competitivo del mercado de electrodomésticos, sino que también impulsa la transformación y actualización del sector manufacturero tradicional, agregaron.

El Consejo de Estado, el gabinete de China, publicó recientemente una directriz sobre la aplicación integral de la iniciativa “IA Plus”. Según el documento, el país promoverá el uso de la inteligencia artificial en la ciencia y la tecnología, el desarrollo industrial, el consumo, el bienestar de la población, la capacidad de gobernanza y la cooperación global.

Para 2027, China integrará la IA de manera amplia y profunda en seis sectores clave, con una tasa de penetración de más del 70% en terminales inteligentes de nueva generación y agentes de IA, cifra que superará el 90% para 2030, según la directriz.

El país ha reconocido la inteligencia artificial como esencial para fomentar fuerzas productivas de nueva calidad y activar nuevos motores de crecimiento. Los principales fabricantes chinos de electrónica de consumo y electrodomésticos compiten por incorporar la IA en la fabricación, los productos y los servicios.

“La IA está remodelando el panorama industrial y será la mayor revolución tecnológica de los próximos 50 años”, afirmó Zhou Yunjie, presidente y director ejecutivo de la compañía china de electrodomésticos Haier Group. “En la actualidad, la aplicación de la IA en las empresas se concentra principalmente en la fabricación, la investigación y el desarrollo, las ventas, las compras y los servicios”.

Zhou destacó que todos los sectores se integrarán con la IA, y que cualquier empresa que no la adopte terminará quedando rezagada. Señaló además que la integración de modelos de IA con robots de servicio doméstico y dispositivos terminales creará nuevos motores de crecimiento para la industria global de la electrónica de consumo.

La compañía ha invertido fuertemente en el desarrollo de modelos de lenguaje a gran escala y está promoviendo la adopción de la IA en una amplia gama de campos, como los electrodomésticos y el internet industrial, dijo.

Los modelos de IA diseñados para el ámbito del hogar inteligente representan una infraestructura clave que respalda la transformación del sector tradicional de los electrodomésticos, añadió.

Por su parte, Li Dongsheng, fundador y presidente del fabricante chino de electrónica de consumo TCL Technology Group Corp, afirmó: “La aplicación de la IA en el sector manufacturero de alta tecnología generará un valor más alto que su uso en productos finales, ya que esta tecnología digital avanzada mejorará significativamente la eficiencia de producción y la competitividad de las empresas manufactureras chinas”.

Li señaló que la IA está cada vez más integrada en las líneas de producción inteligentes, la investigación y el desarrollo de productos, y los dispositivos terminales, lo que fortalecerá aún más el desarrollo del sector manufacturero de alta tecnología en China.

El Informe sobre la Labor del Gobierno de este año estableció que, en el marco de la iniciativa “IA Plus”, la nación buscará combinar eficazmente las tecnologías digitales con sus fortalezas en manufactura y mercado, apoyar la aplicación generalizada de modelos de IA a gran escala y desarrollar vigorosamente terminales inteligentes y equipos de manufactura de nueva generación.

Según un informe de China Merchants Securities, el mercado de dispositivos inteligentes para el hogar en China alcanzará los 952.300 millones de yuanes (u$s 133.900 millones) en 2025, con una tasa de penetración de la tecnología de IA superior al 50%. En los próximos diez años, los electrodomésticos inteligentes experimentarán un crecimiento explosivo.