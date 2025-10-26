Milei, Macri y Taiana: videos falsos con IA buscaron manipular a los votantes en las elecciones

No obstante, el video es falso. Según explicó Chequeado, un medio de comunicación que se especializa en verificación de datos, quienes intentaron manipular al electorado utilizaron como base un video de la campaña electoral del 2023.

Mauricio Macri fue víctima otra vez

El expresidente Mauricio Macri volvió a ser víctima de un video falso en plena campaña electoral.

El antecedente había sido en mayo de este año en las horas previas a las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese momento, la grabación manipulada mostraba a Macri llamando a votar por el candidato libertario Manuel Adorni.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mr_Eggman1/status/1982259937028829199&partner=&hide_thread=false Banco completamente que hayan hecho este video con IA de Macri para confundir. Que los mileístas tomen de su propia medicina por la joda de hacer un video fake de Macri con IA a mediados de año por las elecciones de CABA.pic.twitter.com/RlkDFBA8WE — Dr. Eggman (@Mr_Eggman1) October 26, 2025

En esta ocasión, los manipuladores fabricaron el clip con la cara y voz de Macri pidiendo que sus votantes se inclinen por la opción de Provincias Unidas: "En víspera de las elecciones quiero comunicarles una decisión difícil. En estos meses, Milei rompió todos los acuerdos que habíamos construido con esfuerzo y diálogo. Eligió la confrontación y el personalismo en lugar del trabajo en equipo. Nosotros no creemos en los mesías, creemos en las instituciones, en la libertad y en el respeto. Por eso tomo la difícil decisión de pedirles que acompañen mañana a Provincias Unidas, el espacio que hoy representa con mayor claridad sus valores, el federalismo, la producción, el trabajo y el futuro. No se trata de volver atrás, sino de corregir el rumbo para no chocar. La Argentina necesita equilibrio, no improvisación".

Un falso video de Taiana llamaba a votar por la izquierda

Durante la veda electoral circuló un video de uno de los candidatos del peronismo en la Provincia de Buenos Aires (Jorge Taiana) que supuestamente anunciaba la baja de su candidatura y llamaba a votar al Frente de Izquierda "para frenar a Milei".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Antitodo01/status/1982215883217891661&partner=&hide_thread=false Parece que lo de la investigación en EEUU al final era cierto.

Taiana se bajo porque en la cámara oculta quedó más sucio que una papa.

pic.twitter.com/8Z8vP7u45S — Antitodo (@Antitodo01) October 25, 2025

La grabación era totalmente falsa, según confirmó Chequeado. Incluso el candidato tuvo que salir a desmentir la información al igual que la Cámara Nacional Electoral (CNE) que ratificaron que la oferta electoral seguía vigente.