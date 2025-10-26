El expresidente Mauricio Macri; uno de los candidatos del peronismo en Buenos Aires, Jorge Taiana, y el jefe de Estado Javier Milei fueron víctimas de videos falsos creados con inteligencia artificial que buscaban distorsionar la opinión pública en pleno día de elecciones.
Milei, Macri y Taiana: videos falsos con IA buscaron manipular a los votantes en las elecciones
Videos manipulados con inteligencia artificial circularon en la jornada electoral y en la previa con mensajes falsos. Chequeado confirmó la manipulación digital
El video del mandatario nacional en cuanto a estilo era muy similar a sus spots de campaña. Pero aparecía la cara del libertario con un claro mensaje falso: “En unos días los argentinos vamos a ir a las urnas a votar. Tenemos que decidir si queremos un país con más o con menos Esperts (...) Tenemos que decidir si queremos que se siga tirando la plata de nuestros impuestos y jubilaciones altísimas en dólares, y en asistencia para discapacitados que no son ni nuestros hijos ni nietos. Tu discapacitado, tu problema”.
En el video se podía ver a un Milei manipulado con inteligencia artificial en primer plano, entre banderas argentinas y con un fondo desenfocado. El video manipulado concluye con su típica frase de campaña: "O La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.
No obstante, el video es falso. Según explicó Chequeado, un medio de comunicación que se especializa en verificación de datos, quienes intentaron manipular al electorado utilizaron como base un video de la campaña electoral del 2023.
Mauricio Macri fue víctima otra vez
El expresidente Mauricio Macri volvió a ser víctima de un video falso en plena campaña electoral.
El antecedente había sido en mayo de este año en las horas previas a las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese momento, la grabación manipulada mostraba a Macri llamando a votar por el candidato libertario Manuel Adorni.
En esta ocasión, los manipuladores fabricaron el clip con la cara y voz de Macri pidiendo que sus votantes se inclinen por la opción de Provincias Unidas: "En víspera de las elecciones quiero comunicarles una decisión difícil. En estos meses, Milei rompió todos los acuerdos que habíamos construido con esfuerzo y diálogo. Eligió la confrontación y el personalismo en lugar del trabajo en equipo. Nosotros no creemos en los mesías, creemos en las instituciones, en la libertad y en el respeto. Por eso tomo la difícil decisión de pedirles que acompañen mañana a Provincias Unidas, el espacio que hoy representa con mayor claridad sus valores, el federalismo, la producción, el trabajo y el futuro. No se trata de volver atrás, sino de corregir el rumbo para no chocar. La Argentina necesita equilibrio, no improvisación".
Un falso video de Taiana llamaba a votar por la izquierda
Durante la veda electoral circuló un video de uno de los candidatos del peronismo en la Provincia de Buenos Aires (Jorge Taiana) que supuestamente anunciaba la baja de su candidatura y llamaba a votar al Frente de Izquierda "para frenar a Milei".
La grabación era totalmente falsa, según confirmó Chequeado. Incluso el candidato tuvo que salir a desmentir la información al igual que la Cámara Nacional Electoral (CNE) que ratificaron que la oferta electoral seguía vigente.