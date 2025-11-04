Así sería la nueva versión del Renault 11 Turbo: el modelo 2026 del histórico auto

Detalles como las manijas de puerta retráctiles y los espejos retrovisores con cámaras integradas, junto con llantas de aleación de 20 pulgadas con diseño aerodinámico, realzan el perfil deportivo y elegante del auto.

Bajo el capó, el Renault 11 Turbo 2026 no solo rinde homenaje a su legado, sino que lo redefine con un tren motriz híbrido enchufable de alto rendimiento. Combina un motor de gasolina turbo alimentado de 1.8 litros, desarrollado con la experiencia de Renault en la Fórmula 1, con un motor eléctrico potente.

auto, inteligencia artificial Así sería la nueva versión de este Renault, según la inteligencia artificial.

La tecnología en el Renault 11 Turbo 2026 es de vanguardia. Incluye un cuadro de instrumentos digital configurable de 12.3 pulgadas con realidad aumentada y un Head-Up Display avanzado, con conducción autónoma avanzada y asistencia de mantenimiento de carril, entre otros avances que pueden verse en los tiempos de hoy.

El interior de este lujoso auto

El habitáculo del Renault 11 Turbo 2026 es un santuario de lujo y tecnología. Los materiales de alta calidad abundan, con tapicería de cuero Nappa perforado, inserciones de fibra de carbono o madera de poros abiertos, y acabados metálicos pulidos.

Los asientos deportivos del auto, ergonómicamente diseñados, ofrecen calefacción, ventilación, masaje y ajuste eléctrico con memoria. La iluminación ambiental LED personalizable crea una atmósfera única, mientras que el techo panorámico electrocromático se puede oscurecer o aclarar con un toque.

El sistema de infoentretenimiento es una pantalla táctil flotante de 15 pulgadas, con conectividad completa, navegación 3D y control por voz avanzado. De esta manera, es posible revivir un clásico histórico y adaptarlo a los tiempos de hoy. ¿Pensará hacerlo Renault algún día?