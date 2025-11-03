Ni 28, ni 30: cuánta presión de aire deben tener las ruedas del auto para salir a la ruta

Como norma general, eso sí, se puede decir que para un auto mediano es correcta una presión de 32 o 33 libras en la ruta. Así, podrá soportar el peso de las valijas y los ocupantes sin inconvenientes.

Como se dijo antes, el nivel de las ruedas debe estar apenas unas libras más altas de lo que normalmente se carga para conducir en la ciudad.

Un dato clave es que la presión de los neumáticos siempre se mide en frío, idealmente antes de arrancar el vehículo. Con esto, tienes todo para salir de vacaciones a la ruta tranquilo.

ruedas, auto Las ruedas del auto se miden en frío, idealmente antes de arrancar el vehículo.

Es importante el nivel de aire en los neumáticos al salir a la ruta para la seguridad, el rendimiento y la economía del combustible. La presión correcta asegura una frenada adecuada, un mejor control del vehículo (especialmente en curvas) y un desgaste uniforme de las ruedas.

Cada cuánto tiempo se deben cambiar las ruedas del auto

Se deben cambiar los neumáticos cada 5 a 10 años desde su fecha de fabricación, aunque también depende del desgaste por kilometraje y uso. Una regla general es reemplazarlos cada 60,000 kilómetros, pero es crucial revisarlos regularmente y cambiarlos si la profundidad de la banda de rodamiento alcanza el límite legal de 1.61.61.6 mm.

Incluso si las ruedas no han llegado al límite de desgaste por kilometraje, puede ser necesario cambiarlos cada 4 años debido al envejecimiento del caucho, que reduce el agarre y afecta la seguridad.