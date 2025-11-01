Un sedán de China por 10 mil dólares: la automotriz lanza un híbrido que busca romper el mercado

El mercado automotor de China vuelve a ser noticia con la presentación del Geely Galaxy Starshine 6. Este nuevo vehículo entra en escena con un precio de lanzamiento que sorprende a toda la industria y pone presión sobre sus competidores directos. La marca busca posicionarse fuerte en el segmento de los sedanes compactos.
Geely oficializó la llegada de su nuevo sedán con siete versiones diferentes. Los precios de lista se mueven en una franja que va desde los 74.800 hasta los 105.800 yuanes. Esto equivale a un rango de entre 10.300 y 14.600 dólares, una cifra muy competitiva para un vehículo de estas características.
¿Cómo es el nuevo modelo de Geely?
El nuevo auto utiliza el sistema de propulsión EM 2.0 de la compañía, que integra un motor naftero de 1.5 litros junto a otro motor eléctrico de 120 kW. Esta combinación es el corazón de su propuesta de eficiencia y rendimiento para el día a día.
Según los datos que entregó el fabricante, este modelo híbrido puede viajar hasta 1.700 kilómetros con una sola carga y tanque lleno. La marca asiática declara un consumo promedio de combustible de 2,8 litros cada 100 kilómetros, mientras que el gasto de energía eléctrica es de 11 kWh/100 km.
Para adaptarse a las distintas necesidades de los usuarios, la automotriz ofrece dos paquetes de baterías distintos. Uno de 8,5 kWh que permite una autonomía puramente eléctrica de 60 kilómetros y una opción superior de 17 kWh que extiende ese rango hasta los 125 kilómetros.
El diseño del vehículo sigue el nuevo lenguaje estético de la marca, denominado "Ripple Aesthetics". Presenta una silueta de estilo fastback y luces traseras que se extienden a lo ancho del coche. En su interior, una gran pantalla táctil de 14,6 pulgadas domina la consola central y cuenta con el sistema Flyme Auto, que incluye un asistente de inteligencia artificial.
El Galaxy Starshine 6 compite directamente con otros modelos muy populares. Entre sus principales rivales se encuentran el BYD Qin L y el BYD Seal 06 DM-i. Con este lanzamiento, Geely se consolida como uno de los jugadores más importantes en el creciente mercado de híbridos enchufables de China.