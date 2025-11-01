Un sedán de China por 10 mil dólares: la automotriz lanza un híbrido que busca romper el mercado

Según los datos que entregó el fabricante, este modelo híbrido puede viajar hasta 1.700 kilómetros con una sola carga y tanque lleno. La marca asiática declara un consumo promedio de combustible de 2,8 litros cada 100 kilómetros, mientras que el gasto de energía eléctrica es de 11 kWh/100 km.

Para adaptarse a las distintas necesidades de los usuarios, la automotriz ofrece dos paquetes de baterías distintos. Uno de 8,5 kWh que permite una autonomía puramente eléctrica de 60 kilómetros y una opción superior de 17 kWh que extiende ese rango hasta los 125 kilómetros.

geely Este vehículo híbrido podría llegar a la Argentina.

El diseño del vehículo sigue el nuevo lenguaje estético de la marca, denominado "Ripple Aesthetics". Presenta una silueta de estilo fastback y luces traseras que se extienden a lo ancho del coche. En su interior, una gran pantalla táctil de 14,6 pulgadas domina la consola central y cuenta con el sistema Flyme Auto, que incluye un asistente de inteligencia artificial.

El Galaxy Starshine 6 compite directamente con otros modelos muy populares. Entre sus principales rivales se encuentran el BYD Qin L y el BYD Seal 06 DM-i. Con este lanzamiento, Geely se consolida como uno de los jugadores más importantes en el creciente mercado de híbridos enchufables de China.