Cuando se habla de maravillas turísticas modernas de América Latina, lo usual es hablar de construcciones que sorprende al mundo como: rascacielos o parques temáticos. Sin embargo, uno de los récords más sorprendentes de la región es la piscina más larga del planeta.
El país de América Latina con la piscina más larga del mundo: una construcción de mil metros
Esta piscina de América Latina no solo impresiona por sus dimensiones, sino también un ejemplo de cómo la ingeniería puede transformar el turismo
Situada en el corazón de América Latina, esta construcción combina ingeniería, diseño y recreación en un solo lugar, convirtiéndose en un ícono del turismo y un ejemplo de creatividad humana aplicada al ocio.
El país de América Latina con la piscina más larga del mundo: una construcción de 1.013 metros
La piscina más larga del mundo se encuentra en el resort San Alfonso del Mar, en Algarrobo, un balneario de Chile a orillas del Océano Pacífico. Su construcción comenzó a principios del siglo XXI con la intención de ofrecer a los visitantes una experiencia acuática única: nadar en una gigantesca extensión de agua sin los inconvenientes de la playa, como oleaje fuerte o corrientes peligrosas.
Desde su inauguración, esta icónica piscina de América Latina se ha convertido en un destino turístico reconocido en todo el mundo, atrayendo a miles de visitantes cada año que buscan nadar, navegar en kayaks o simplemente disfrutar del paisaje desde el borde de esta inmensa laguna artificial.
¿Cómo es construcción esta de América Latina?
- La magnitud de esta piscina es impresionante: mide aproximadamente 1.013 metros de longitud, lo que supera ampliamente a cualquier piscina convencional y le otorga el título oficial de la más larga del mundo.
- La superficie de esta construcción alcanza 8 hectáreas, equivalente a casi 20 acres, y su volumen total es de alrededor de 250 millones de litros de agua, un verdadero océano en miniatura. En algunos puntos, la profundidad llega hasta 3,5 metros, suficiente para que se practiquen diversas actividades acuáticas de forma segura.
- El agua utilizada proviene del océano Pacífico: se bombea, filtra y calienta mediante un complejo sistema de ingeniería que garantiza su limpieza y temperatura óptima durante todo el año. Esto permite que los visitantes disfruten de la piscina sin las limitaciones naturales de la costa, como la frialdad del mar debido a la corriente de Humboldt.
- Además, su diseño no solo es funcional, sino también estético: rodeada de jardines, edificios de lujo y espacios recreativos, combina naturaleza y confort, convirtiéndose en un verdadero oasis en medio de América Latina.