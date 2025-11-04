El país de América Latina con la piscina más larga del mundo: una construcción de mil metros

Situada en el corazón de América Latina, esta construcción combina ingeniería, diseño y recreación en un solo lugar, convirtiéndose en un ícono del turismo y un ejemplo de creatividad humana aplicada al ocio.

El país de América Latina con la piscina más larga del mundo: una construcción de 1.013 metros

La piscina más larga del mundo se encuentra en el resort San Alfonso del Mar, en Algarrobo, un balneario de Chile a orillas del Océano Pacífico. Su construcción comenzó a principios del siglo XXI con la intención de ofrecer a los visitantes una experiencia acuática única: nadar en una gigantesca extensión de agua sin los inconvenientes de la playa, como oleaje fuerte o corrientes peligrosas.