Cómo puedo usar el vinagre de manzana para combatir los piojos y liendres

vinagre de manzana Con vinagre de manzana se pueden realizar múltiples trucos y procedimientos caseros.

El vinagre de manzana es una variedad de vinagre que se obtiene por fermentación de jugo y cáscaras de manzana. Se fabrica naturalmente por acción de levaduras que transforman los azúcares de la manzana en alcohol. Posteriormente, ciertas bacterias transforman el alcohol en ácido acético.

Es un tipo de vinagre suave de color rojizo que tiene un nivel aproximado de acidez del 5%. En comparación con otros vinagres, es mucho más suave. Por ejemplo, el vinagre de limpieza puede tener una acidez de hasta el 8%.

Un truco natural con vinagre: ¿qué son los piojos?

piojo Los piojos generan mucha picazón y molestias en el cuero cabelludo.

Los piojos y las liendres, son pequeños insectos no voladores que habitan en el cuerpo de ciertos mamíferos y aves, incluidas las personas. Son un tipo de parásito molesto que suele aparecer en el cuero cabelludo, sobre todo en la cabeza de los niños.

Los piojos pican y se reproducen a gran velocidad, dejando larvas en el cuero cabelludo para posteriormente morir cuando alcanzan un tamaño adulto importante. No son peligrosos ni contagian enfermedades, pero son realmente molestos.

Paso a paso: cómo eliminar los piojos del pelo usando un poco de vinagre de manzana

Existen muchos productos en el mercado para combatirlos, algunos más costosos, otros más económicos y unos cuantos un poco abrasivos.

Antiguamente y en la actualidad, se recurría a ingredientes naturales para eliminar los piojos, sobre todo en las temporadas de verano o escolares, donde los niños son más propensos. El vinagre es un ejemplo de ello.

vinagre y piojos No apliques nunca vinagre puro sobre la piel, las uñas o el cuero cabelludo.

Si bien el vinagre no mata a los piojos más adultos, es muy efectivo para despegar las liendres y piojos pequeños para luego pasar el peine fino y retirarlos con facilidad.

Para ello, solo debes realizar un lavado con vinagre de manzana y agua tibia, aplicando el ingrediente directo en el cuero cabelludo. Deja que la mezcla actúe por media hora en el cabello y luego lávalo como de costumbre. Ante cualquier caso serio de piojos, recurre a un especialista y opta por productos más potentes y recetados.