Por qué hay que rociar vinagre blanco en las tablas de cortar: ¿qué significa?

¿Por qué es importante desinfectar las tablas de alimentos?

Las tablas de picar alimentos son utensilios indispensables en el hogar. Es importante tener una tabla para cada tipo de alimentos y nunca mezclarlas. Puedes clasificar las tablas para productos de origen animal, vegetal, usos de pastelería y frutas.

¿Por qué es importante desinfectar las tablas de alimentos? Ya sean de plástico o madera, este tipo de objetos de cocina juntan mucha mugre, restos de comida pequeños y humedad. Cuando todo esto se junta, las tablas se vuelven un utensilio ideal para el desarrollo de microorganismos que luego, al volver a utilizarlas, pueden ser peligrosas.

tabla de picar alimentos Evita tablas de plástico o madera y cámbialas cada cierto tiempo.

Cuando realizamos cortes constantes sobre las tablas de alimentos y las lavamos muy por encima, en las comisuras de los cortes pueden quedar pegotes, mugre, comida y grasa. Lo ideal es usar tablas de cerámica o vidrio pirex, ya que no se rompen ni marcan con los cuchillos y son más fáciles de limpiar.

Paso a paso: cómo usar vinagre para desinfectar las tablas de alimentos

¿Qué significa el truco del vinagre? Con un poco de vinagre blanco puedes desinfectar en profundidad las tablas de alimentos. Para ello necesitas un recipiente pulverizador, una taza de vinagre blanca y una taza de agua. Puedes realizar este procedimiento siempre que utilices las tablas en la cocina.

tablas de madera y vinagre Tena mano siempre una solución de vinagre y agua para limpiar diferentes partes de la cocina.

El vinagre es un gran desinfectante y desengrasante, sobre todo el destilado. Logra remover y eliminar ciertos tipos de microorganismos, bacterias y hongos. Además, ablanda los restos de sarro de las tablas y remueve la grasa.