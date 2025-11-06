Por qué hay que rociar vinagre blanco en las tablas de cortar: ¿qué significa?

Pocos productos de limpieza son tan efectivos como el vinagre blanco. El vinagre puede ser utilizado para múltiples trucos caseros de desinfección, jardinería, cocina y limpieza de ropa. Hoy te comparto uno de esos procedimientos de limpieza para que puedas limpiar completamente las tablas de picar alimentos con un poco de vinagre.
Existen varios tipos de vinagres, todos con diferentes niveles de acidez, procesos de fabricación e intensidad ¿Qué significa esto? Según el tiempo de vinagre será el uso que damos al mismo. Lo mejor es usar siempre vinagres fermentados naturales para cocinar, ya que son los únicos aptos para consumo y los más suaves.
El vinagre destilado, por su parte, se obtiene por un proceso de destilación más industrial y se extrae el producto final directamente del ácido acético, sin pasar por la fermentación. Este procedo da como resultado un vinagre más ácido y no apto para consumo.
¿Por qué es importante desinfectar las tablas de alimentos?
Las tablas de picar alimentos son utensilios indispensables en el hogar. Es importante tener una tabla para cada tipo de alimentos y nunca mezclarlas. Puedes clasificar las tablas para productos de origen animal, vegetal, usos de pastelería y frutas.
¿Por qué es importante desinfectar las tablas de alimentos? Ya sean de plástico o madera, este tipo de objetos de cocina juntan mucha mugre, restos de comida pequeños y humedad. Cuando todo esto se junta, las tablas se vuelven un utensilio ideal para el desarrollo de microorganismos que luego, al volver a utilizarlas, pueden ser peligrosas.
Cuando realizamos cortes constantes sobre las tablas de alimentos y las lavamos muy por encima, en las comisuras de los cortes pueden quedar pegotes, mugre, comida y grasa. Lo ideal es usar tablas de cerámica o vidrio pirex, ya que no se rompen ni marcan con los cuchillos y son más fáciles de limpiar.
Paso a paso: cómo usar vinagre para desinfectar las tablas de alimentos
¿Qué significa el truco del vinagre? Con un poco de vinagre blanco puedes desinfectar en profundidad las tablas de alimentos. Para ello necesitas un recipiente pulverizador, una taza de vinagre blanca y una taza de agua. Puedes realizar este procedimiento siempre que utilices las tablas en la cocina.
El vinagre es un gran desinfectante y desengrasante, sobre todo el destilado. Logra remover y eliminar ciertos tipos de microorganismos, bacterias y hongos. Además, ablanda los restos de sarro de las tablas y remueve la grasa.
- Lava las tablas con agua y detergente.
- Enjuaga las tablas de alimentos y rocía con la mezcla de vinagre. Deja que el vinagre actúe por unos minutos.
- Deja que las tablas se sequen en un espacio ventilado y por completo. No las guardes húmedas.