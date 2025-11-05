Ni repelentes ni cremas: la mezcla que es efectiva para alejar a los mosquitos en primavera

La primavera es una época en la que empieza a avistarse la presencia de los mosquitos en casa, y muchas son las personas que recurren a una serie de elementos caseros para eliminarlos de casa. En este sentido, una mezcla destaca.
Sucede que la combinación de estos ingredientes crea una barrera repelente natural, que no es tolerada de ninguna forma por los mosquitos. ¿Cómo hay que utilizarla?
La mezcla que es efectiva para alejar a los mosquitos en primavera
Sin entrar en rodeos, tienes que saber que la mezcla de dos ingredientes que tienes que utilizar es la de limón con clavo de olor. De esta manera, puedes alejar a los mosquitos de cualquier parte de tu casa.
El limón contiene compuestos cítricos como el limoneno, mientras que el clavo de olor es rico en eugenol, y ambos aromas son desagradables para los mosquitos y actúan como insecticidas.
Como se dijo antes, esta combinación resulta poco atractiva para los insectos, y puede ahuyentarlos de forma segura y sobre todo ecológica en casa.
Para utilizar esta mezcla en casa, todo lo que tienes que hacer es cortar un limón con la mitad, para luego insertar clavos de olor en la pulpa de cada una de estas mitades.
Luego, coloca las mitades de limón en un recipiente o directamente en las áreas donde quieras alejar a los mosquitos, como mesas, mesitas de noche o cerca de las ventanas.
Si este truco no funciona, no te quedará más opción que hacer uso de los elementos químicos y tradicionales, aunque también puedes contactarte con un exterminador.
Consejos para prevenir a los mosquitos en casa
- Revisa y vacía cualquier recipiente que pueda acumular agua, como llantas, baldes, juguetes, platos de macetas y bebederos para aves.
- Limpia y cepilla una vez por semana los depósitos de agua, como el platillo del aire acondicionado o los colectores de las heladeras, ya que los mosquitos ponen huevos en las paredes.
- Voltea o cubre los recipientes que no puedas vaciar con regularidad.
- Mantén limpios los desagües y canaletas para que el agua corra sin acumularse.
- Cierra botellas y frascos herméticamente o deséchalos correctamente.