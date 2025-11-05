Ni repelentes ni cremas: la mezcla que es efectiva para alejar a los mosquitos en primavera

El limón contiene compuestos cítricos como el limoneno, mientras que el clavo de olor es rico en eugenol, y ambos aromas son desagradables para los mosquitos y actúan como insecticidas.

Como se dijo antes, esta combinación resulta poco atractiva para los insectos, y puede ahuyentarlos de forma segura y sobre todo ecológica en casa.

bebida de clavo de olor con limon El clavo de olor y el limón pueden darte un gran beneficio en casa.

Para utilizar esta mezcla en casa, todo lo que tienes que hacer es cortar un limón con la mitad, para luego insertar clavos de olor en la pulpa de cada una de estas mitades.

Luego, coloca las mitades de limón en un recipiente o directamente en las áreas donde quieras alejar a los mosquitos, como mesas, mesitas de noche o cerca de las ventanas.

Si este truco no funciona, no te quedará más opción que hacer uso de los elementos químicos y tradicionales, aunque también puedes contactarte con un exterminador.

Consejos para prevenir a los mosquitos en casa