Cómo utilizar la mezcla de arcilla y miel para mejorar el aspecto de la piel

La miel es un humectante natural que retiene la hidratación en la piel, lo que es especialmente beneficioso para compensar el efecto de limpieza que puede resecar la arcilla.

La arcilla de la mezcla elimina las impurezas de los poros y desintoxica la piel, mientras que la miel ayuda a calmarla y nutritarla. Esta combinación es ideal para pieles mixtas.

Para personas con acné, esta mezcla es ideal. La arcilla purifica, mientras que la miel, con sus propiedades antioxidantes y antibacterianas, ayuda a cicatrizar y calmar la piel.

Como si fuera poco, la mezcla entre la arcilla y la miel aporta nutrientes y antioxidantes que revitalizan la piel, aportando brillo y flexibilidad.

Cómo usar esta mezcla, paso a paso

Ya lo sabes, si quieres mejorar la apariencia de tu piel y lograr grandes beneficios en la misma, puedes recurrir a esta efectiva mezcla de dos ingredientes. El paso a paso es el que se muestra a continuación: