Mezclar jabón con café: por qué recomiendan hacerlo en casa y para qué sirve

La combinación entre el café y el jabón puede ser beneficiosa por una gran cantidad de ventajas, y la mayoría de ellas tiene que ver con el cuidado de la piel.

Por qué se recomienda la mezcla de café y jabón

La mezcla de jabón y café es beneficiosa porque el café actúa como un exfoliante natural, eliminando células muertas y mejorando la circulación sanguínea gracias a la cafeína. Por otro lado, las propiedades del café protegen la piel, dejándola más suave y tonificada.