Mezclar jabón con café: por qué recomiendan hacerlo en casa y para qué sirve

Las redes sociales se han convertido en un sitio donde los usuarios comparten de manera constante distintos trucos caseros. En este sentido, se dice que la mezcla de jabón y café puede ser más que efectiva para cumplir un particular beneficio en casa.
La combinación entre el café y el jabón puede ser beneficiosa por una gran cantidad de ventajas, y la mayoría de ellas tiene que ver con el cuidado de la piel.
Por qué se recomienda la mezcla de café y jabón
La mezcla de jabón y café es beneficiosa porque el café actúa como un exfoliante natural, eliminando células muertas y mejorando la circulación sanguínea gracias a la cafeína. Por otro lado, las propiedades del café protegen la piel, dejándola más suave y tonificada.
Esta mezcla no reemplaza la higiene básica y los productos antibacterianos, su fin es mejorar la textura y apariencia de la piel, y no se recomienda su uso en aquellas personas con piel sensible. En concreto, los beneficios son los que se muestran a continuación:
- Exfoliación: las partículas de café eliminan células muertas, dejando la piel más suave y con un aspecto más radiante.
- Mejora de la circulación: la cafeína estimula la microcirculación, lo que ayuda a la regeneración celular y puede reducir la retención de líquidos.
- Efecto anticelulítico: la estimulación de la circulación sanguínea y la eliminación de toxinas contribuyen a mejorar la apariencia de la piel con celulitis.
- Poder antioxidante: el café contiene antioxidantes que protegen la piel de los daños y ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro.
- Limpieza y suavidad: el jabón limpia en profundidad, mientras que el café proporciona una acción exfoliante, resultando en una piel limpia, purificada y suave.
Cómo usar esta mezcla para obtener los beneficios mencionados
Si quieres obtener beneficios en tu piel, puedes usar esta mezcla para lavarte las manos, especialmente después de manipular alimentos con olores fuertes para ayudar a neutralizarlos.
También puedes usarla como exfoliante corporal. Todo lo que tienes que hacer, es humedecer tu piel y aplicar la mezcla con movimientos circulares. Debes enjuagarte con abundante cantidad de agua.