¿Cómo puedo saber si el vinagre de alimentos está vencido o en mal estado?

fecha de vencimiento Es importante leer las fechas de caducidad pero, además, chequear el estado general del alimento.

Además, para mantener el vinagre de alimentos en excelente estado, es importante alejarlo de los rayos del sol y guardarlo en una despensa oscura y fresca dentro de una botella oscura de vidrio. El calor y las altas temperaturas no le hacen muy bien.

¿Qué pasa cuando aparecen sedimentos sólidos en el vinagre o se pone un poco turbio? Esto es normal y ocurre por el propio paso del tiempo, pero no significa que el vinagre está vencido. Si esto ocurre, puedes filtrarlo para consumirlo.

¿Para qué se usa cada variedad de vinagre?

Cada variedad de vinagre de cocina posee sus propias características, usos y cualidades. Si bien puedes utilizar todos los vinagres de alimentos para más o menos lo mismo; una vez que detectas con qué combina mejor cada uno, no hay vuelta atrás.

vinagre Utiliza siempre vinagre de alimentos para cocinar, es el único apto para consumo.