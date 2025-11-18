El bodegón que tiene un plato de casi 1 kilo de carne

La promoción estrella es imbatible: 700 gramos de ribs tiernizadas, maceradas y selladas con salsa BBQ, acompañadas de papas bravas y ensalada por $29.700. El plato alcanza fácilmente para dos o tres personas y llega humeante en una tabla de madera que mantiene el calor hasta el último bocado gastronómico.

bodegon brixton El bodegón Brixton tiene un ambiente espectacular.

La carta se completa con hamburguesas entre $12.000 y $16.000 según la variedad —clásicas, con cheddar y panceta o versiones veggie—, sánguches de bondiola o pollo, warps rellenos, pastas caseras y ensaladas frescas. Los grupos encuentran paquetes para compartir, convirtiendo a Brixton en el lugar ideal para cumpleaños o reuniones después del trabajo sin exceder el presupuesto.

Brixton se consolida como un clásico imperdible de Hurlingham, donde las costillas perfectas, los sabores ahumados y los precios justos se juntan para crear noches memorables. Para quienes buscan carne tierna en porciones generosas y un ambiente relajado sin vaciar el bolsillo, este bodegón en Jorge Newbery 1374 es una parada obligada que siempre deja ganas de volver.