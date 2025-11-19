El bodegón que ofrece todo tipo de carnes desde $7.000

Este bodegón se consolida como un clásico imperdible de Buenos Aires, donde la carne jugosa, los sabores tradicionales y los precios justos se juntan para crear noches memorables. Para quienes buscan parrilla de calidad en porciones generosas y un ambiente de barrio sin vaciar el bolsillo, es una parada obligada que siempre deja ganas de volver.

bodegon la parri 3 El bodegón de Temperley le hace honor a su nombre.

El bodegón con varios cortes de carne

En Almirante Brown 4004, en pleno barrio de Temperley, La Parri se posiciona como refugio para quienes buscan sabor tradicional a pasos de la estación. El salón es amplio y ruidoso, con mesas largas de madera y una parrilla abierta que brilla desde la entrada. La decoración sencilla y el trato de barrio convierten cada visita en una reunión entre amigos que se alarga sin querer.