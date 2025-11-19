El bodegón que ofrece todo tipo de carnes desde $7.000

Un bodegón de Buenos Aires que respira parrilla en cada rincón se convierte en el sitio ideal para una una salida nocturna que termina con la mesa llena de brasas. Sus precios accesibles permiten disfrutar de cortes premium de carne y achuras sin mirar la cuenta dos veces. Aquí la carne es la protagonista absoluta: jugosa, bien cocida y servida en porciones que invitan a compartir.
Este bodegón se consolida como un clásico imperdible de Buenos Aires, donde la carne jugosa, los sabores tradicionales y los precios justos se juntan para crear noches memorables. Para quienes buscan parrilla de calidad en porciones generosas y un ambiente de barrio sin vaciar el bolsillo, es una parada obligada que siempre deja ganas de volver.
El bodegón con varios cortes de carne
En Almirante Brown 4004, en pleno barrio de Temperley, La Parri se posiciona como refugio para quienes buscan sabor tradicional a pasos de la estación. El salón es amplio y ruidoso, con mesas largas de madera y una parrilla abierta que brilla desde la entrada. La decoración sencilla y el trato de barrio convierten cada visita en una reunión entre amigos que se alarga sin querer.
En una zona donde la buena carne suele costar caro, La Parri responde con un menú que equilibra calidad y precio. Desde vacío hasta achuras crocantes, cada opción está pensada para satisfacer sin gastar de más. Los habitués llegan sabiendo que saldrán llenos con el sabor de siempre.
Las promociones son directas y contundentes: vacío deluxe por $17.000, bondiola de exportación por $13.000, matambre a la pizza por $17.000, parriburguer por $13.000, milanesa por $12.000, morcilla por $7.000 y chinchulines por $8.000. Cada plato del bodegón incluye guarnición generosa (papas fritas, puré o ensalada) y alcanza fácilmente para compartir o disfrutar solo.
La carta se completa con clásicos como asado de tira, bife de chorizo, provoleta rellena y empanadas de carne cortada a cuchillo. Los grupos encuentran paquetes para mesas grandes, convirtiendo al bodegón La Parri en el lugar perfecto para cumpleaños, previas de partido o cenas después del trabajo sin exceder el presupuesto.