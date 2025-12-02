Tres variedades de hamburguesas únicas por menos de $18.000 en este bodegón

La promoción estrella lleva nombre de casa: Pertutti Burger a $17.500, con cheddar derretido, panceta ahumada, tomate, huevo a la plancha, cebollas caramelizadas y salsa barbacoa que chorrea. La Cheeseburger clásica pero perfecta sale $16.500: cheddar abundante, lechuga, tomate, cebolla, pepino y aderezo secreto de la casa. Y para quienes prefieren pollo, la Crispy Chicken Burger a un precio de $16.500 ofrece pechuga crocante, queso, tomate, lechuga y aderezo Caesar que combina de maravilla.

bodegon pertutti 2 Las hamburguesas no son la única opción en este bodegón.

La carta se completa con opciones para todos: wraps rellenos, milanesas napolitanas, fingers de pollo con salsas, ensaladas frescas y postres caseros. Los grupos encuentran combos para compartir y mesas grandes, convirtiendo a Pertutti en el lugar ideal para cumpleaños, después del cine o noches de fútbol sin exceder el presupuesto.

Pertutti se consolida como un clásico imperdible de Avellaneda, donde las hamburguesas con personalidad, los sabores potentes y los precios justos se juntan para crear noches memorables. Para quienes buscan burgers diferentes y abundantes en un ambiente joven y sin vaciar el bolsillo, este bodegón es una parada obligada que siempre deja ganas de volver.