El bodegón que tiene 7 variedades de milanesa XL para 4 personas por menos de $50.000

Las 7 opciones XL son: americana (cheddar, panceta y huevo), calabresa (salsa de tomate y longaniza), cuatro quesos, fugazzeta (cebolla y queso), nordelta (rúcula y parmesano), Yeca (salsa especial de la casa) y la clásica napolitana. Todas las milanesas llegan con papas fritas o puré y se sirven en tablas gigantes que ocupan media mesa.

bodegon yeca 2 Las milanesas con papas fritas, un clásico en este bodegón.

La carta del bodegón se completa con empanadas fritas o al horno, platos individuales de carne a la parrilla o pollo al spiedo, pastas caseras y una selección de postres que incluye flan con dulce de leche y vigilante. Los grupos encuentran combos y mesas largas, convirtiendo a Yeca en el lugar ideal para cumpleaños, reuniones familiares o noches de fútbol sin exceder el presupuesto.

Yeca se consolida como un clásico imperdible de Don Torcuato, donde las milanesas, los sabores tradicionales y los precios justos se juntan para crear noches memorables. Para quienes buscan alimentar a un ejército con una sola milanesa en un ambiente festivo y sin vaciar el bolsillo, este bodegón es una parada obligada que siempre deja la mesa vacía y ganas de volver.