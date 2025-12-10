El bodegón que tiene 7 variedades de milanesa XL para 4 personas por menos de $50.000

Un bodegón que convirtió la milanesa en espectáculo se convierte en el lugar perfecto para compartir entre varios amigos o familia. Su arma secreta son las 7 milanesas XL a $49.900, cada una capaz de alimentar hasta 4 personas sin problemas. En este local gastronómico de Buenos Aires la milanesa no es un plato: es un evento.
En ruta provincial 202, en Don Torcuato, el bodegón Yeca se posiciona como refugio para quienes buscan porciones colosales a pasos del centro comercial. El salón es enorme y familiar, con mesas largas de madera, paredes llenas de pizarras con nombres de milanesas y una cocina abierta donde se apilan milanesas del tamaño de una rueda de auxilio.
El bodegón de milanesas gigantes
En una zona donde comer para muchos suele salir caro, Yeca responde con milanesas XL a un precio de $49.900 que resuelven cualquier reunión. Cada variedad viene rebozada a la perfección y alcanza sobradamente para cuatro comensales con hambre seria.
Las 7 opciones XL son: americana (cheddar, panceta y huevo), calabresa (salsa de tomate y longaniza), cuatro quesos, fugazzeta (cebolla y queso), nordelta (rúcula y parmesano), Yeca (salsa especial de la casa) y la clásica napolitana. Todas las milanesas llegan con papas fritas o puré y se sirven en tablas gigantes que ocupan media mesa.
La carta del bodegón se completa con empanadas fritas o al horno, platos individuales de carne a la parrilla o pollo al spiedo, pastas caseras y una selección de postres que incluye flan con dulce de leche y vigilante. Los grupos encuentran combos y mesas largas, convirtiendo a Yeca en el lugar ideal para cumpleaños, reuniones familiares o noches de fútbol sin exceder el presupuesto.
Yeca se consolida como un clásico imperdible de Don Torcuato, donde las milanesas, los sabores tradicionales y los precios justos se juntan para crear noches memorables. Para quienes buscan alimentar a un ejército con una sola milanesa en un ambiente festivo y sin vaciar el bolsillo, este bodegón es una parada obligada que siempre deja la mesa vacía y ganas de volver.