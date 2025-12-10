Inicio Sociedad carbón
Mezclas beneficiosas

Mezclar carbón con romero: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

A través de la mezcla de carbón y romero, puedes obtener varios beneficios para la salud. ¿Por qué se recomienda?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Si bien pocas personas lo saben, lo cierto es que la mezcla entre el carbón y el romero pueden darte grandes beneficios en diferentes planos. Todo esto, se debe a las propiedades de cada uno de los elementos, que pueden ser beneficiosos en la cocina, en casa o como un remedio natural.

El hecho de mezclar romero y carbón es una práctica que combina lo culinario con lo esotérico y medicinal, usando el carbón como base para potenciar los beneficios del romero.

Romero
Por qué se recomienda mezclar carbón y romero

El primero de los beneficios de esta mezcla es el de la purificación ambiental y energética. Mientras que el romero aporta armonía y claridad, creando un espacio liviano y purificado, el carbón absorbe energías densas y estancadas.

Al quemar las ramas de romero junto al carbón, se libera un aroma fresco que perfuma el ambiente y se transfiere a los alimentos, enriqueciendo el sabor de las carnes y otros alimentos a la parrilla, por nombrar algún ejemplo.

El humo del romero también ayuda a repeler insectos, protegiendo tu espacio o comida de ellos. Todo esto, se da al liberar los aceites esenciales de la planta.

receta-parrilla-asado-carne-costillas
El romero tiene compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que, al ser liberados por el calor, pueden ayudar a mejorar la digestión, estimular la circulación y descongestionar las vías respiratorias, por lo que también puede ser usado en la salud.

Las propiedades de esta mezcla se aprovechan en infusiones y ungüentos para aliviar dolores musculares, mejorar la concentración y fortalecer el sistema inmunológico.

Cómo usar la mezcla de carbón y romero en la parrilla

Para usar romero en la parrilla con carbón, puedes añadir ramitas frescas directamente a las brasas para ahumar, usarlas como pincel para saborizar la carne durante la cocción, o incluso triturar carbón con romero y dejarlo reposar para un efecto más integrado.

Como se dijo antes, el beneficio de esta combinación es el de mejorar el sabor de la carne a través del aroma de la planta de romero. ¿Estás listo para intentarlo?

