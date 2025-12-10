Mezclar carbón con romero: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Al quemar las ramas de romero junto al carbón, se libera un aroma fresco que perfuma el ambiente y se transfiere a los alimentos, enriqueciendo el sabor de las carnes y otros alimentos a la parrilla, por nombrar algún ejemplo.

El humo del romero también ayuda a repeler insectos, protegiendo tu espacio o comida de ellos. Todo esto, se da al liberar los aceites esenciales de la planta.

receta-parrilla-asado-carne-costillas Esta mezcla puede realzar el sabor de la carne de tu asado, todo gracias al romero.

El romero tiene compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que, al ser liberados por el calor, pueden ayudar a mejorar la digestión, estimular la circulación y descongestionar las vías respiratorias, por lo que también puede ser usado en la salud.

Las propiedades de esta mezcla se aprovechan en infusiones y ungüentos para aliviar dolores musculares, mejorar la concentración y fortalecer el sistema inmunológico.

Cómo usar la mezcla de carbón y romero en la parrilla

Para usar romero en la parrilla con carbón, puedes añadir ramitas frescas directamente a las brasas para ahumar, usarlas como pincel para saborizar la carne durante la cocción, o incluso triturar carbón con romero y dejarlo reposar para un efecto más integrado.

Como se dijo antes, el beneficio de esta combinación es el de mejorar el sabor de la carne a través del aroma de la planta de romero. ¿Estás listo para intentarlo?