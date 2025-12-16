El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó mucho calor y viento Zonda en el sur

Para este miércoles 17 de diciembre, el Servicio Meteorológico pronostica un día caluroso en la provincia, con cielo algo nublado y vientos moderados provenientes del este. En la zona de Malargüe se anticipa la presencia de viento Zonda. En la cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso. La temperatura máxima esperada es de 36°C, con una mínima de 18°C.
El jueves 18, la ola de calor continuará en Mendoza. Se espera una jornada calurosa y algo nublada, con la probabilidad de tormentas hacia la noche en el sur provincial. Los vientos serán moderados, provenientes del sector sur y rotando al noreste. La cordillera presentará un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C de mínima y los 35°C de máxima.
El pronóstico para el fin de semana en Mendoza
El viernes 19 se perfila como un día muy caluroso, con un ascenso aún mayor de la temperatura. Los vientos moderados soplarán desde el sector sur. La jornada cerrará con la probabilidad de tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche en distintas zonas de la provincia. En cordillera, el cielo estará parcialmente nublado. La máxima trepará hasta los 37°C, con una mínima de 20°C.
El sábado 20 de diciembre se anticipa un alivio en las temperaturas, con un descenso generalizado. El cielo estará parcialmente nublado y los vientos moderados seguirán soplando desde el sector sur. La máxima esperada es de 33°C, mientras que la mínima se ubicará en los 23°C.
Finalmente, para el domingo 21 de diciembre, el pronóstico indica un cielo parcialmente nublado con pocos cambios en la temperatura. Se esperan lluvias aisladas a lo largo del día y vientos moderados del sector sur. La máxima rondará los 32°C, con una mínima de 20°C.