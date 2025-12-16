El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó mucho calor y viento Zonda en el sur

El jueves 18, la ola de calor continuará en Mendoza. Se espera una jornada calurosa y algo nublada, con la probabilidad de tormentas hacia la noche en el sur provincial. Los vientos serán moderados, provenientes del sector sur y rotando al noreste. La cordillera presentará un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C de mínima y los 35°C de máxima.

Pronóstico del tiempo en Mendoza calor verano ola de calor 11 Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

El pronóstico para el fin de semana en Mendoza

El viernes 19 se perfila como un día muy caluroso, con un ascenso aún mayor de la temperatura. Los vientos moderados soplarán desde el sector sur. La jornada cerrará con la probabilidad de tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche en distintas zonas de la provincia. En cordillera, el cielo estará parcialmente nublado. La máxima trepará hasta los 37°C, con una mínima de 20°C.