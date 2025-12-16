Inicio Sociedad calor
Datos meteorológicos

El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipó mucho calor y viento Zonda en el sur

Las temperaturas máximas superan los 30°C y el viernes será el día de más calor con 37°C. Para el domingo se esperan lluvias

Por UNO
El calor agobiante será una tendencia durante toda la semana. El domingo se esperan lluvias.

El calor agobiante será una tendencia durante toda la semana. El domingo se esperan lluvias.

Para este miércoles 17 de diciembre, el Servicio Meteorológico pronostica un día caluroso en la provincia, con cielo algo nublado y vientos moderados provenientes del este. En la zona de Malargüe se anticipa la presencia de viento Zonda. En la cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso. La temperatura máxima esperada es de 36°C, con una mínima de 18°C.

El jueves 18, la ola de calor continuará en Mendoza. Se espera una jornada calurosa y algo nublada, con la probabilidad de tormentas hacia la noche en el sur provincial. Los vientos serán moderados, provenientes del sector sur y rotando al noreste. La cordillera presentará un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C de mínima y los 35°C de máxima.

Pronóstico del tiempo en Mendoza calor verano ola de calor 11

El pronóstico para el fin de semana en Mendoza

El viernes 19 se perfila como un día muy caluroso, con un ascenso aún mayor de la temperatura. Los vientos moderados soplarán desde el sector sur. La jornada cerrará con la probabilidad de tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche en distintas zonas de la provincia. En cordillera, el cielo estará parcialmente nublado. La máxima trepará hasta los 37°C, con una mínima de 20°C.

El sábado 20 de diciembre se anticipa un alivio en las temperaturas, con un descenso generalizado. El cielo estará parcialmente nublado y los vientos moderados seguirán soplando desde el sector sur. La máxima esperada es de 33°C, mientras que la mínima se ubicará en los 23°C.

Finalmente, para el domingo 21 de diciembre, el pronóstico indica un cielo parcialmente nublado con pocos cambios en la temperatura. Se esperan lluvias aisladas a lo largo del día y vientos moderados del sector sur. La máxima rondará los 32°C, con una mínima de 20°C.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar