El Siete cierra el año con "La familia es la familia. Y punto", un homenaje a las fiestas y sus rituales

Un set pensado para una noche inolvidable

El equipo de producción desplegó una escenografía pensada para dar vida a una noche especial: una gran mesa familiar, un living festivo y una mesa dulce impecable que en conjunto construyeron el clima perfecto para la historia que se quería contar.

Detrás de esa ambientación hubo un trabajo colectivo. Diversas marcas y proveedores locales se sumaron al proyecto, aportando piezas clave de mobiliario, decoración y propuestas gastronómicas que terminaron de moldear la atmósfera del set.

Los vinos y espumantes que acompañaron la escena fueron de Celalla Wines; las mesas, sillas y la mesa dulce llegaron de la mano de Gaby Herrera Mesas y Sillas Rental; mientras que la decoración central estuvo a cargo de Laura Bringas. La ambientación navideña y el detalle de la mesa dulce fueron obra de Vanesa Cerezo para Mia Casa.

La propuesta gastronómica también tuvo su impronta: Petit Patisserie elaboró la mesa dulce, y Cake Art sumó la torta y las galletitas decoradas que vistieron la mesa principal. La iluminación decorativa corrió por cuenta de Guirnaldas Mendoza, y los livings del set fueron provistos por Oliva Espacios. Finalmente, la picada que integró la escena principal fue realizada por Proalco Picadas.

Cada aporte permitió construir un escenario cálido, festivo y visualmente atractivo, reforzando el espíritu colaborativo detrás de esta producción.

