El Siete cierra el año con "La familia es la familia. Y punto", un homenaje a las fiestas y sus rituales

El Siete presenta en su pantalla y plataformas su institucional de fin de año “La familia es la familia. Y punto”, un cortometraje que rinde homenaje al espíritu navideño y a las celebraciones de fin de año. Esta producción, que reúne a las figuras del canal bajo el concepto de gran familia, está dividida en dos spots que fueron filmados a fines de noviembre en los jardines de Grupo América Interior.
Una mirada divertida a las fiestas y sus rituales
La producción eligió como eje temático “la familia”, retratando con humor e ironía las escenas típicas de una familia argentina durante las fiestas: los preparativos, los roles, los pequeños caos inevitables y ese amor que, a pesar de todo, sostiene cada celebración.
El especial propone una narrativa fresca y cercana, donde reconocidos talentos del canal como Gisela Campos, Alejandro Ortega, Ornella Ferrara, Julián Imazio o Sergio Robles asumen un rol distinto al habitual: interpretan personajes característicos dentro de la familia, sumándose a un relato coral que busca emocionar y arrancar una sonrisa.
Un set pensado para una noche inolvidable
El equipo de producción desplegó una escenografía pensada para dar vida a una noche especial: una gran mesa familiar, un living festivo y una mesa dulce impecable que en conjunto construyeron el clima perfecto para la historia que se quería contar.
Detrás de esa ambientación hubo un trabajo colectivo. Diversas marcas y proveedores locales se sumaron al proyecto, aportando piezas clave de mobiliario, decoración y propuestas gastronómicas que terminaron de moldear la atmósfera del set.
Los vinos y espumantes que acompañaron la escena fueron de Celalla Wines; las mesas, sillas y la mesa dulce llegaron de la mano de Gaby Herrera Mesas y Sillas Rental; mientras que la decoración central estuvo a cargo de Laura Bringas. La ambientación navideña y el detalle de la mesa dulce fueron obra de Vanesa Cerezo para Mia Casa.
La propuesta gastronómica también tuvo su impronta: Petit Patisserie elaboró la mesa dulce, y Cake Art sumó la torta y las galletitas decoradas que vistieron la mesa principal. La iluminación decorativa corrió por cuenta de Guirnaldas Mendoza, y los livings del set fueron provistos por Oliva Espacios. Finalmente, la picada que integró la escena principal fue realizada por Proalco Picadas.
Cada aporte permitió construir un escenario cálido, festivo y visualmente atractivo, reforzando el espíritu colaborativo detrás de esta producción.
Equipo de producción y realización:
- Dirección General: Arrieta Fanchin Matías, Sebastián Palma, Leandro Baldivieso, Gabriel Suárez.
- Realizador Audiovisual: Alejandro García Susini.
- Dirección de Arte: Agostina Martoni.
- Equipo de Gaffer: Federico Calle y Nicolás Merenda.
- Asistentes de producción: Equipo de marketing Grupo América Interior.