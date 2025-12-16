Se acercan las fiestas y las familias comienzan a planear como celebrarán en estas fechas. El pronóstico del tiempo compartido por MeteoRed anticipa cómo estará la temperatura y si esperan lluvias en Navidad. A continuación te contaremos todos los detalles sobre esta fecha y si la mesa debe ir adentro o afuera.
Pronóstico del tiempo para Navidad: ¿se viene la lluvia? ¿mesa adentro o afuera?
A pocos días para celebrar la Nochebuena y Navidad, esto indica el pronóstico del tiempo en esos días
Tiempo en Navidad
MeteoRed compartió el pronóstico esta semana y se espera que la temperatura máxima se mantenga en los 30 °C con mínima de 20 °C hasta el jueves. Pero el viernes se pronostica un gran ascenso de temperatura con una máxima de 37 °C.
El fin de semana se espera que la temperatura descienda un poco con máximas de 33 °C. El domingo se pronostica una temperatura máxima de 31 °C y una mínima de 21 °C, acompañado de un 50% de probabilidades de precipitaciones.
En el comienzo de la próxima semana, la temperatura máxima se mantendrá en los 30°C. La noche de Navidad, el 24 de diciembre, se espera que la temperatura llegue a los 36°C de máxima y los 22 °C de mínima. Se pronostica un día parcialmente nublado, pero aún no se esperan lluvias en la noche navideña.
Medidas de protección
Según el pronóstico se espera una temperatura en Navidad, por esta razón te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte durante el calor según el Servicio Meteorológico Nacional.
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
- Evitar comidas muy abundantes.
- Ingerir verduras y frutas.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
- Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.
Ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
- Solicitar de inmediato asistencia médica.
- Trasladar a la persona afectada a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo.
- Intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.