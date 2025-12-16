Pronóstico del tiempo para Navidad: ¿se viene la lluvia? ¿mesa adentro o afuera?

En el comienzo de la próxima semana, la temperatura máxima se mantendrá en los 30°C. La noche de Navidad, el 24 de diciembre, se espera que la temperatura llegue a los 36°C de máxima y los 22 °C de mínima. Se pronostica un día parcialmente nublado, pero aún no se esperan lluvias en la noche navideña.

Medidas de protección

Según el pronóstico se espera una temperatura en Navidad, por esta razón te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte durante el calor según el Servicio Meteorológico Nacional.

hombre calor agua Altas temperaturas se esperan para las próximas semanas.

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: