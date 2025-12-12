Cinco periodistas de Grupo América Interior fueron distinguidas en la Legislatura

Premios y Distinciones CPCOMS 2025 - Periodistas de Grupo América Interior premiadas por el Consejo Profesional de Comunicación Social de Mendoza Todos los periodistas reconocidos en los Premios y Distinciones CPCOMS 2025. La gala se realizó este viernes en la Legislatura. Foto: Gentileza Gustavo Savelli

El evento tuvo como objetivo premiar y distinguir labores periodísticas desarrolladas de manera sostenida y relevante a lo largo de los años, que hayan generado impacto social positivo y contribuciones concretas a la sociedad mendocina.

En este contexto, el reconocimiento a las profesionales de Grupo América Interior puso en primer plano el protagonismo femenino en los medios locales y el valor de una comunicación comprometida, ética y orientada al bien común.

Una gala que reunió a destacados periodistas del medio

Conducida por Carlos Hernández, de dilatada trayectoria en medios del Grupo América Interior, la ceremonia en la Legislatura reunió a destacadas figuras del periodismo y la comunicación mendocinas.

Por sus Aportes a la Comunicación con fuerte impacto social fueron reconocidas la periodista Rosana Villegas y la productora Verónica Tripiana.

Además se entregaron distinciones por categoría. Y allí volvió a destacarse el equipo de profesionales de Radio Nihuil, El Siete y Diario UNO.

Sara González recibió su distinción a la Trayectoria en los Medios Masivos de Comunicación. Marcela Navarro fue distinguida por sus Aportes desde las Crónicas en los Medios Masivos de Comunicación con alto impacto social. Y en la categoría Trayectoria e Investigación desde los Medios Masivos de Comunicación se distinguió a Carina Scandura.

Un reconocimiento al periodismo con impacto social

La presidenta del CPCOMS, Rosana Deitán, destacó a Diario UNO el sentido profundo de los galardones y el riguroso proceso de selección que los sustenta.

“El Consejo ha considerado que la comunicación que inspira se premia. En ese proceso hemos encontrado profesionales de altísima gama, con trayectorias impresionantes y un impacto social sin precedentes en la provincia”, expresó.

Deitán explicó que los premios representan el resultado de un trabajo colectivo que busca "jerarquizar la profesión del periodista y fortalecer su reconocimiento social.

Premios y Distinciones CPCOMS 2025 - Periodistas de Grupo América Interior premiadas por el Consejo Profesional de Comunicación Social de Mendoza La ceremonia de premiación estuvo conducida por el periodista de Grupo América Interior, Carlos Hernández. Foto: Gentileza Gustavo Savelli

“Los premiados y distinguidos son los ganadores de todo un proceso de evaluación, pero también reconocemos con certificados a quienes han sido nominados. Eso habla de una comunidad profesional activa y comprometida”, señaló.

Además, subrayó la importancia institucional de esta ceremonia: “Estamos muy orgullosos de poder recibir a estos profesionales, contarles cuál ha sido nuestra trayectoria, nuestros logros y cuáles son los objetivos que nos proponemos de cara a 2026”.

Quiénes son las periodistas distinguidas de Grupo América Interior

Con más de 20 años de trayectoria, Rosana Villegas fue reconocida por sus aportes desde los medios masivos de comunicación con impacto social. Desarrolla su labor en Diario UNO, Radio Nihuil y El Siete, donde se consolidó como una de las plumas más destacadas del periodismo político mendocino.

Periodista 360, Villegas es co-conductora del programa de Radio Nihuil “No tenés cara” junto a Ricardo Montacuto, y forma parte del ciclo televisivo “Séptimo Día” de El Siete, aportando análisis, rigor y mirada crítica a la agenda pública.

Premios y Distinciones CPCOMS 2025 - Periodistas de Grupo América Interior premiadas por el Consejo Profesional de Comunicación Social de Mendoza Periodistas de larga trayectoria fueron distinguidos por el Consejo Profesional de Comunicación Social de Mendoza. Foto: Gentileza Gustavo Savelli

Sara González, vicedirectora de Diario UNO, recibió su distinción por sus aportes desde los medios masivos de comunicación con impacto social. Especialista en periodismo económico y financiero, integra desde hace 20 años el equipo de “Primeras Voces” que encabeza Andrés Gabrielli en Radio Nihuil.

Con más de 25 años de experiencia, la periodista González es una de las figuras femeninas más destacadas del medio local, reconocida por su solvencia técnica y capacidad para traducir temas complejos a un lenguaje accesible.

Periodistas de TV que reflejan lo que le pasa a la gente

Desde la pantalla de El Siete, Marcela Navarro y Carina Scandura se consolidaron como referentes de la comunicación audiovisual con fuerte llegada popular.

Navarro, locutora, movilera y conductora, fue distinguida por sus aportes a la sociedad desde los medios masivos de comunicación. En el último año se destacó por producciones originales que la llevaron a escenarios extremos, como expediciones a la Antártida y exploraciones en cuevas del sur mendocino.

Scandura, con más de 30 años de trayectoria, recibió la distinción a la trayectoria y a la investigación con alto impacto social. Su trabajo en periodismo de investigación y sus entrevistas íntimas a figuras locales y nacionales marcaron un sello propio tanto en radio y televisión como en este diario digital.

El "detrás de escena" del trabajo periodístico

La productora Verónica Tripiana fue reconocida por sus aportes rigurosos desde los medios de comunicación. Su labor se desarrolla tanto en El Siete como en Radio Nihuil, donde cumple un rol clave en la producción de contenidos de calidad.

Además, la periodista se especializó en marketing digital y social media, aportando una mirada estratégica que amplía el alcance y la innovación en los proyectos comunicacionales.

Desde el 2010 que ingresó al Grupo América Interior para realizar sus pasantías profesionales, la licenciada en Comunicación Social ha producido muchos de los contenidos más emblemáticos de Radio Nihuil. Este año se animó a la producción televisiva en el programa "Gise y Vos" de El Siete.

Una mirada hacia el futuro del periodismo

Durante la ceremonia en la Legislatura este viernes también se entregaron premios a comunicadores destacados como Ernesto Espeche, Jorge Dragonetti y Roxana Lopresti, además de distinciones y reconocimientos a profesionales de distintos ámbitos de la comunicación social.

Desde el CPCOMS se remarcó que los licenciados y licenciadas en Comunicación Social son “agentes de cambio en clave social, capaces de generar transformaciones reales a través de la gestión estratégica, la ética profesional y el compromiso con la democracia”.

La segunda edición de los Premios y Distinciones CPCOMS 2025 volvió a reafirmar el valor de una comunicación que no solo informa sino que construye ciudadanía, fortalece el tejido social y reconoce a quienes día a día trabajan para hacerlo posible.