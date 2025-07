Sara González cumplió 20 años en "Primeras Voces" y aseguró que la radio le "abrió la cabeza"

Sara González en el programa "Primeras Voces" de Radio Nihuil Junto a Andrés Gabrielli hace 20 años que Sara González está al aire de "Primeras Voces" por Radio Nihuil. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

El programa -que desde hace dos décadas suena en Radio Nihuil de 7 a 10- mantiene vigencia, se renueva y es hoy el más escuchado de la región. Su equipo periodístico fue aggiornándose a los tiempos del nuevo periodismo, siempre con Andrés Gabrielli como fundador y Sara González entre los iniciadores.

La periodista lleva la gráfica tatuada en su corazón, pero el día que llegó el aire radial a su vida le cambió la forma de ejercer su profesión.

El salto inesperado de la gráfica a la radio

“Yo venía exclusivamente del diario, de escribir notas de economía. No había hecho nunca otra cosa”, rememora Sara, quien es licenciada en Comunicación Social, recibida de la UNCuyo en los albores del nuevo siglo, y llegó al periódico a través de una pasantía que se volvió permanente. Pero en el 2005 la radio tocó su puerta.

“Marcela (Furlano) me dijo que Andrés Gabrielli estaba armando un programa de la mañana en Radio Nihuil y buscaba periodistas que abordaran diferentes áreas. Le dije que sí sin pensarlo demasiado. Me encantó la propuesta desde el primer momento”, cuenta Sara González.

El equipo original de “Primeras Voces” lo completaba la propia Furlano en temas sociales -hoy sigue con sus columnas de cine y está en "Días Distintos" a la siesta-. El ciclo debutó en abril de aquel 2005 con un formato ágil y columnistas reconocidos como Osvaldo "Bebo" Granados -un histórico de Radio Nihuil que mantiene su presencia en el programa-, Walter Nelson y Connie Ansaldi.

Sara González y equipo de "Primeras Voces" de Radio Nihuil Sara junto a la productora Verónica Tripiana, Titito Fernández, Patricia Amico, Andrés Gabrielli y Pablo Gerardi. Ellos son el equipo de "Primeras Voces" de Radio Nihuil. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

“Ese primer día fue puro nervio. Yo había ido un par de veces antes a su programa de los sábados para conocernos al aire. Pero empezar en vivo, con tanta responsabilidad… fue tremendo”, cuenta entre risas sobre su debut y cómo ensayaron la interacción al aire con Gabrielli en su ciclo semanal "La conversación".

Claro, para ella fue todo un desafío ponerle voz a las noticias que diariamente escribía, y aún más contar el relato para la audiencia masiva que ponía su oído del otro lado del dial AM980 y FM98.9, sin imaginarse siquiera que a esa interacción se sumaría años más tarde una cámara que transmitiría en vivo también sus gestos y el entorno hasta entonces íntimo donde se producía la magia de la radio.

Un programa de radio innovador para la época

Lo que proponía Andrés Gabrielli rompía con la estructura tradicional de la radio local. Él, que también se dedicaba al periodismo cultural y político en Diario UNO -espacio que mantiene y cuya firma es celebrada por los lectores- logró formar un equipo de periodistas con miradas diversas, con información propia, análisis y una charla que se sentía cercana.

Y “Primeras Voces” no tardó en consolidarse. “La radio tiene otra dinámica. La información se comparte en el momento, se siente, se escucha la reacción. Venía de un periodismo solitario, donde escribís sola frente a la computadora. Esto es todo lo contrario”, considera Sara.

Ese cambio de paradigma impactó de lleno en su forma de hacer periodismo. La exposición inmediata, el diálogo con los oyentes, la interacción constante y el trabajo en equipo redefinieron sus prioridades para el trabajo cotidiano.

La radio te obliga a tener una mirada más global, más universal. Aunque estés especializada en economía, terminás opinando de todos los temas. Y necesitás sí o sí llevarte bien con el equipo, tener química. Si no, es imposible sostenerlo en el tiempo La radio te obliga a tener una mirada más global, más universal. Aunque estés especializada en economía, terminás opinando de todos los temas. Y necesitás sí o sí llevarte bien con el equipo, tener química. Si no, es imposible sostenerlo en el tiempo

Sara González, periodista Radio Nihuil y Diario UNO El periodismo es su pasión, y la comparte en la redacción multimedia de Grupo América Interior a través de Diario UNO y Radio Nihuil. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Con el correr de los años, el programa de Radio Nihuil se extendió de las 9 hasta las 10 de la mañana, se adaptó a nuevas plataformas, sumó streaming y redes, pero mantuvo su esencia: ser la primera voz que acompaña a miles de mendocinos cada día al comenzar la jornada.

“Lo más difícil es el horario. Levantarse todos los días a las 5 y media, estar informada, descansada y de buen humor a las 7 requiere de mucha disciplina. Apenas empieza el programa, ya te olvidaste del cansancio. Entrás en esa energía especial que tiene la radio, y todo fluye”, confiesa la periodista.

El diario y la radio, dos formatos que la completan como periodista

Esa rutina, que para muchos puede resultar agotadora, se volvió parte de su vida cotidiana. Y el secreto, dice, está en el equipo y la disciplina.

“La clave para durar 20 años es sentirte cómoda, contenida, sentirte parte de un proyecto que te entusiasma. Compartimos mucho fuera del aire también, nos reímos, nos cuidamos. No se podría hacer si no existiera esa armonía”, asegura Sara González y destaca que sostener el rigor es clave para mantenerse 20 años haciendo radio a la primera hora del día.

Nunca pensé en dejar el diario. Me encanta la complementación entre dos formas de hacer periodismo. Son lenguajes diferentes, con lógicas distintas. Y eso te obliga a pensar todo el tiempo en dos formatos distintos, a salirte de la zona de confort Nunca pensé en dejar el diario. Me encanta la complementación entre dos formas de hacer periodismo. Son lenguajes diferentes, con lógicas distintas. Y eso te obliga a pensar todo el tiempo en dos formatos distintos, a salirte de la zona de confort

Además de ser una de las figuras de “Primeras Voces”, Sara es vicedirectora de Diario UNO, el medio en el que empezó como pasante y nunca abandonó. Aunque reconoce que ambas tareas exigen tiempo y energía, valora esa doble pertenencia y no la cambiaría por nada.

“Nunca pensé en dejar el diario. Me encanta el complemento entre dos formas de hacer periodismo. Son lenguajes diferentes, con lógicas distintas. Y eso te obliga a pensar todo el tiempo en dos formatos distintos, a salirte de la zona de confort”, afirma.

Sara González, periodista Radio Nihuil y Diario UNO Antes de recibirse en Comunicación Social en la UNCuyo, Sara ya estaba trabajando en Diario UNO. Hoy es su vicedirectora. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Mientras algunos colegas optan por especializarse en un solo formato, ella defiende el valor de manejar ambos: “Te enriquece muchísimo como periodista. Y hoy más que nunca hay que poder adaptarse. La radio te exige inmediatez; el diario te permite más desarrollo. Me gusta ese equilibrio y siento que me complementa en mi profesión”.

El nuevo periodismo y su adaptación al cambio permanente

En una era dominada por plataformas digitales, Sara González también reflexiona sobre los cambios vertiginosos que atraviesan al periodismo y a la comunicación en general.

“Lo que estás aprendiendo hoy probablemente sea obsoleto en un año. Hay que entender que la constante va a ser el cambio, y que el aprendizaje va a tener que ser permanente”, reflexiona la periodista.

Cuando elegís una carrera que estudiar, un trabajo al que aferrarte, por lo menos en mi caso, uno naturalmente tiende a buscar certezas en todo lo que elige. Y a veces no las tenés. Entonces es ir aprendiendo al mismo tiempo que hacés Cuando elegís una carrera que estudiar, un trabajo al que aferrarte, por lo menos en mi caso, uno naturalmente tiende a buscar certezas en todo lo que elige. Y a veces no las tenés. Entonces es ir aprendiendo al mismo tiempo que hacés

Sara González, periodista Radio Nihuil y Diario UNO Con más de dos décadas de trayectoria, Sara González es una referente del periodismo en Mendoza. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Para quienes sueñan con trabajar en los medios, su consejo es claro: “Hay que estar abiertos y alertas a los cambios. Hoy los cambios no tardan cinco años en llegar como antes, se dan cada seis meses. Y eso no es una amenaza, es una oportunidad. Si tenés claro eso, lo vas a disfrutar”.

La llegada del streaming en el nuevo lenguaje radial

Con la pandemia y la digitalización, “Primeras Voces” comenzó a transmitirse también por streaming. La experiencia no fue ajena a Sara González, quien reconoce que Radio Nihuil ha sabido reinventarse sin perder su esencia.

“A diferencia de la televisión, la radio sigue siendo sonido y su foco de atención no pasa por la imagen. No importa si el estudio no es perfecto para la cámara. Lo esencial sigue siendo lo que se dice y lo que se oye. Está buenísimo que haya nuevas formas de llegar a más gente”, analiza.

Y aunque al principio lo vivieron como una rareza, hoy lo incorporaron como una herramienta más. “Hay que estar en todos los formatos posibles. Eso también es parte del oficio hoy en el periodismo”, considera.

Equipo de Primeras Voces de Radio Nihuil celebra 20 años al aire En abril pasado, "Primeras Voces" cumplió 20 años al aire y lo festejó soplando las velitas en los estudios de la radio.

A lo largo de estos 20 años, “Primeras Voces” se convirtió en un clásico de las mañanas mendocinas. Y también, en un testigo privilegiado de la vida de varias generaciones.

De allí que opine que “en estos meses, con tantos festejos por los 20 años del programa, una empieza a hacer balances indefectiblemente; y escuchás historias de oyentes que crecieron escuchándonos en el auto, con sus padres, y ahora ellos nos siguen eligiendo... ¡es impresionante!”.

Esos testimonios, confiesa, evidencian algo en su trabajo: “Ahí te das cuenta de todo lo que significó para la audiencia. De la responsabilidad que tenés del otro lado del micrófono. Y de lo valioso que es ese vínculo de los que hacemos radio con nuestros oyentes".

La periodista en su mejor momento

A pesar de las dos décadas de madrugones, Sara González no tiene planes de cambiar el rumbo. Ni de abandonar la radio ni el diario.

“No pienso hacer otro programa ni tener uno propio. Estoy en un momento en el que mi cuota laboral está más que cubierta. Pero sobre todo, me siento feliz con lo que hago. Y eso no es poco”, advierte.

Primeras Voces de Radio Nihuil recibió una distinción legislativa por sus 20 años de permanencia al aire - Andrés Gabrielli y Sara González Andrés Gabrielli y Sara González celebran el reconocimiento que la Legislatura de Mendoza le otorgó al programa. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Claro, pasaron 20 años de aquella charla con Andrés Gabrielli en el viejo edificio de Pedro Molina donde funcionaba Diario UNO. Y la periodista sigue sentándose cada mañana frente al micrófono con la misma convicción. Y con la certeza de que, en un mundo de cambios vertiginosos, hay algo que permanece: el amor por contar la realidad.