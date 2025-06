Con los 20 años de "Primeras Voces", la audiencia de Radio Nihuil confirmó su crecimiento y fidelidad

Pero otros fans del ciclo radial que cumple dos décadas de permanencia en el aire llegaron de más lejos: de Rivadavia, San Martín, Lavalle y hasta Tunuyán. Personas mayores acompañadas por sus hijos y nietos que siguen la tradición gracias a la evolución de Radio Nihuil.

Charla de Osvaldo Granados en la Nave por los 20 años de Primeras Voces de Radio Nihuil - Oyentes Walter Paris y María Belén Maspoli Walter Paris y María Belén Maspoli son de Maipú y escuchan a "Bebo" Granados en familia, con sus hijos adolescentes. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

La charla de "Bebo" Granados sirvió para celebrar. Para verse las caras y sonreírse en directo, para un apretón de manos y hasta una "pulseada" discursiva de bandos entre los que en "el pase" sintonizan más con Andrés Gabrielli y los que están del lado de Ricardo Montacuto, también presente en el evento.

Equipo completo de Primeras Voces de Radio Nihuil en la charla de Osvaldo Granados por los 20 años del programa El equipo de "Primeras Voces" con directivos y personal de otras áreas del Grupo América Interior al que pertenece Radio Nihuil. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Con la conducción de Pablo "El Padre" Gerardi y Patricia "Pato" Amico, el encuentro abrió con unas sentidas palabras de otros de sus protagonistas: la picante Sarita González, el movilero Matías Pascualetti y el periodista deportivo Gonzalo "Titito" Fernández.

El equipo de "Primeras Voces" de Radio Nihuil frente a su audiencia

"Ustedes son parte fundamental de la radio, hacen la radio con nosotros", expresó Pascualetti, que esta vez no aceptó contar un chiste. Por su parte, Sara González completó: "Es muy emocionante verles las caras, gracias por venir", a lo que "Titito" Fernández personalizó: "Gracias por el cariño que me brindan, no soy de Mendoza y me tratan como uno más de ustedes".

Enrique Trejo y Rodolfo Montenegro asistieron juntos al convite. Se sentaron al lado de José Belisario Chanampa, "el doctor" le dicen. No se conocían pero Radio Nihuil los unió y la charla entre ellos sobre el programa, Granados y temas de política y economía no tardó en surgir.

Sara González con el oyente Juan Manuel Quiroga en charla de Osvaldo Granados por 20 años de Primeras Voces de Radio Nihuil Juan Manuel Quiroga vino de San Martín para conocer en persona a quienes lo acompañan las mañanas por Radio Nihuil, como Sara González en "Primeras Voces". Foto: Martín Pravata /Diario UNO

"No nos conocemos, yo vine solo", confirmó Belisario y dijo entre risas: "La Nihuil es parte de mi vida, tengo más años que esta radio, imaginate".

Charla de Osvaldo Granados en la Nave por los 20 años de Primeras Voces de Radio Nihuil - Oyentes Enrique Trejo, Rodolfo Montenegro y José Belisario Chanampa Enrique Trejo y Rodolfo Montenegro se sentaron al lado de José Belisario Chanampa en la charla de Granados que organizó Radio Nihuil. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Atrás de ellos había un hincha de Boca, como el "Bebo", y se divertía cuando el periodista y analista económico contaba en su charla que "de chicos llevé a mis hijos a la cancha y ahí los marqué, listos, solitos se hacen de tu club".

Más adelante, la risa estridente se produjo cuando Granados explicó por qué le dicen "Bebo". "Era jovencito, recién empezaba, estaba en la redacción y un compañero me viene a mostrar la tapa de la revista Siete Días: 'Beba Granados, ¿qué es tuya?'. 'Mi hermana', le contesto, mi hermana fue actriz y vedette. 'Ah, y a nosotros nos mandaron al Bebo', bromearon todos y ahí me quedó".

Osvaldo Granados firma libros al final de la charla por los 20 años de Primeras Voces de Radio Nihuil Osvaldo Granados fue la estrella de la velada junto al equipo de "Primeras Voces" de Radio Nihuil. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Los seguidores de Andrés Gabrielli se unieron gracias a Radio Nihuil

A Carlos López lo acompañó su hijo. "No me la quería perder, ya me perdí la del otro día, por el 25 de Mayo en la Peatonal", afirmó el oyente, fiel seguidor de Andrés Gabrielli. Y con su ídolo, al finalizar la charla, se tomó una foto.

"Andrés, quería decirte que te escucho siempre, no le des bola a lo que te dice Montacuto, vos seguí para adelante nomás", se animó otro a aconsejar al conductor de "Primeras Voces" con esa confianza que sólo da el poder de la radio.

Charla de Osvaldo Granados en la Nave por los 20 años de Primeras Voces de Radio Nihuil - Andrés Gabrielli con su oyente Carlos López Carlos López no quiso perderse la oportunidad de saludar a Andrés Gabrielli, a quien escucha hace más de 20 años por Radio Nihuil. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

En sintonía, Osvaldo Granados reconoció que "no quiere saber nada" con las redes sociales. Y celebró el encuentro cara a cara con los oyentes mendocinos porque se considera "de la vieja escuela". "Los datos para mis columnas los saco todavía juntándome con la gente. Aparte, las redes y la Inteligencia Artificial te pueden vender cualquier verdura", analizó.

Charla de Osvaldo Granados en la Nave por los 20 años de Primeras Voces de Radio Nihuil - Adrián Laflor y Andrea Alday Adrián Laflor y Andrea Alday son de Godoy Cruz, seguidores de Andrés Gabrielli. Se sentaron en primera fila. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Por otro lado, y enfocándose a la materia en la que es referente, la economía, analizó que "en 1973 teníamos 3% de pobreza y ahora 52%. Algo hicimos mal". Y reflexionó con cierto tono crítico: "En este país al que le va mal le dan un subsidio y al que le va bien le ponen más impuestos para sacarle plata".

Charla de Osvaldo Granados en la Nave por los 20 años de Primeras Voces de Radio Nihuil - Exequiel Patiño Navarro y Emilse Galdeano con Gonzalo Fernández y Pablo Gerardi Exequiel Patiño Navarro y Emilse Galdeano siguen el programa de Radio Nihuil y se acercaron a felicitar a su equipo. Aquí, con Pablo Gerardi y Gonzalo "Titito" Fernández. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Un encuentro masivo, con calor de familia

Las gradas de la Nave Cultural se llenaron así de gente para disfrutar el encuentro con todo el equipo de "Primeras Voces" de Radio Nihuil y las reflexiones divertidas y emotivas del columnista estrella de la radio, el periodista porteño y analista económico Osvaldo Granados.

Pero lejos de la distancia que puede poner una convocatoria en masa, con 400 personas motivadas a escuchar, reír, ponerse nostálgicas y hasta quizás lagrimear con algunas experiencias de vida reveladas por Granados, el encuentro de "Primeras Voces" se convirtió casi en una reunión familiar.

Patricia Amico con la oyente Virginia Terroba en charla de Osvaldo Granados por 20 años de Primeras Voces de Radio Nihuil Patricia "Pato" Amico, la locutora histórica de "Primeras Voces", fue de las más solicitadas para las fotos con sus oyentes. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

No sólo se vieron en persona los periodistas y productores de Radio Nihuil con un puñado de los miles de oyentes que siguen sus trabajos, sino que entre varios de ellos se dio espacio para el diálogo, para conocerse y compartir lo que les da cada mañana al despertar "Primeras Voces" y las noticias que muchas veces son informadas por ellos mismos a través del WhatsApp de la radio.

Charla de Osvaldo Granados en la Nave por los 20 años de Primeras Voces de Radio Nihuil - Matías Pascualetti Los oyentes de Radio Nihuil no perdieron la oportunidad para pedir a Pascualetti que se contara un chiste. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Además, el equipo del programa que festeja 20 años de historia en el aire de Nihuil estuvo acompañado por sus propias familias. Maridos, esposas, hijos y hasta nietos que mucho tienen que ver con la permanencia de "Primeras Voces". Una historia que este lunes continúa escribiendo un nuevo capítulo en la radiofonía cuyana.