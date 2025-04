Ricardo Montacuto y Rosana Villegas celebraron el Martín Fierro de Oro ganado por Radio Nihuil

Los ganadores fueron No Tenés Cara, ciclo diario de Radio Nihuil que todas las mañanas conduce Ricardo Montacuto; el programa La Conversación de Andrés Gabrielli que va los sábados por Nihuil, y Touch and Go el envío de Gabriel Canci que se ve por El Siete.

"Para los más jóvenes, no hagan el bloque de hablemos sin saber, estudien los temas. que la gente lo agradece", recomendó Montacuto al agradecer la máxima distinción de APTRA. Rosana Villegas, quien forma parte fundamental de No Tenés Cara de Radio Nihuil, enfocó su discurso al equipo "de la puta madre que se levanta todas las mañanas para hacer la mejor radio".