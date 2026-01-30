Reciclaje: por qué tenés que guardar el papel de diario y colocarlo en el tacho de basura

El papel de diario es uno de los materiales más importante al momento de reciclar. Es que, como bien sabemos, se necesitan miles de árboles para obtener la hoja, mientras que para que la misma se descomponga, debemos aguardar años. Por lo tanto, su uso en tareas DIY y otros trucos del hogar será fundamental, dándole así distintos usos. En este caso, te contaré por qué tenés que colocarlo en el tacho de basura.
Colocar hojas de diario en el tacho de basura: qué significa y para qué sirve este truco de reciclaje
Como cualquiera de nosotros sabe, el tacho de basura que tenemos en la cocina es una fuente de suciedad y de olores desagradables. Esto se debe a la combinación de restos orgánicos, como cáscaras de vegetales y frutas, a la humedad y también a las altas temperaturas que estamos atravesando por estas semanas.
Esto se complementa con la mala calidad de las bolsas de basura, ya que ante el mínimo roce o fricción las mismas se rompen, haciendo que los jugos generados por la acumulación de restos orgánicos comiencen a volcarse hacia el fondo del tacho, generando mal olor y, al mismo tiempo, promoviendo el espacio para que moscas y otros insectos merodeen el lugar.
Ante esto, el reciclaje de hojas de diario y su posterior uso en el fondo del tacho de basura nos ayudará a absorber ese líquido y evitar la acumulación de suciedad y mal olor. Por ende, antes de tirar el papel, te sugiero darle otro uso con este truco doméstico.
En relación a esto, también podemos completar este truco con otras técnicas para que, al mismo tiempo, garanticemos que el tacho de basura tenga un aroma agradable.
Por ejemplo, antes de colocar el papel de diario en el fondo del tacho de basura, podemos poner bolitas de algodón humedecidas en aceite esencial de lavanda o eucalipto.
Finalmente, si sos de las personas que se demora en sacar la bolsa de basura del tacho, también se recomienda espolvorear bicarbonato de sodio sobre el papel de diario que estará en el fondo del recipiente. Esto ayudará a neutralizar los ácidos responsables de los aromas fuertes.