Reciclaje: por qué tenés que guardar el papel de diario y colocarlo en el tacho de basura

diario Descubrí para qué podés usar papel de diario.

Ante esto, el reciclaje de hojas de diario y su posterior uso en el fondo del tacho de basura nos ayudará a absorber ese líquido y evitar la acumulación de suciedad y mal olor. Por ende, antes de tirar el papel, te sugiero darle otro uso con este truco doméstico.

En relación a esto, también podemos completar este truco con otras técnicas para que, al mismo tiempo, garanticemos que el tacho de basura tenga un aroma agradable.

Por ejemplo, antes de colocar el papel de diario en el fondo del tacho de basura, podemos poner bolitas de algodón humedecidas en aceite esencial de lavanda o eucalipto.

tacho basura Reciclaje: este truco te permitirá contar con un agradable aroma en tu cocina.

Finalmente, si sos de las personas que se demora en sacar la bolsa de basura del tacho, también se recomienda espolvorear bicarbonato de sodio sobre el papel de diario que estará en el fondo del recipiente. Esto ayudará a neutralizar los ácidos responsables de los aromas fuertes.