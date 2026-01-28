Con un limón y un poco de lienzo, crea una hermosa lona playera

Lienzo o alguna tela de color claro (por ejemplo lino)

Limón o cualquier otro cítrico

Hilo y aguja

Acrílicos

Pinceles

Limón Los limones pueden ser usados para crear sellos.

El primer paso para realizar esta lona playera consiste en cortar la tela del tamaño y forma que más te guste. Puede ser rectangular, circular, etc.

Te aconsejamos reforzar los bordes ya sea quemándolos (si la tela lo permite) o haciendo algún bordado con hilo y aguja. Esto ayudará a que no se abra el tejido y se generen hilachas. Otra sugerencia opcional es usar una cinta doblada por la mitad y pegada en el borde.

Una vez que tengas la lona del tamaño y forma que más te guste, toma un limón y córtalo por la mitad. Retira la semillas, y parte de la pulpa, y pinta esa mitad con acrílico. La idea es que toda la superficie quede con pintura.

Descarga un poco de la pintura acrílica en una hoja y luego usa el limón como si fuera un sello. De esta manera podrás ir decorando toda la lona y el resultado serán unos sellos coloridos y con forma de limón.

Puedes realizar el estampado que más te guste, o incluso puedes usar otro tipo de frutas y verduras. Por ejemplo, si utilizas una papa, puedes darle la forma que quieras y hacer un sello de corazón, estrella, etc.