Con un limón y un poco de lienzo, crea una hermosa lona playera

Estamos seguros de que alguna vez has comprado tela para hacer alguna manualidad y te terminaron quedando muchos retazos o que incluso nunca usaste lo que compraste y quedó guardada en un cajón.
Si tienes un poco de lienzo en tu casa y quieres darle algún uso, a continuación te enseñaremos a crear una hermosa lona playera o para tomar unos mates en el parque.
¿Cómo crear una lona playera con lienzo y un limón?
Materiales
- Lienzo o alguna tela de color claro (por ejemplo lino)
- Limón o cualquier otro cítrico
- Hilo y aguja
- Acrílicos
- Pinceles
El primer paso para realizar esta lona playera consiste en cortar la tela del tamaño y forma que más te guste. Puede ser rectangular, circular, etc.
Te aconsejamos reforzar los bordes ya sea quemándolos (si la tela lo permite) o haciendo algún bordado con hilo y aguja. Esto ayudará a que no se abra el tejido y se generen hilachas. Otra sugerencia opcional es usar una cinta doblada por la mitad y pegada en el borde.
Una vez que tengas la lona del tamaño y forma que más te guste, toma un limón y córtalo por la mitad. Retira la semillas, y parte de la pulpa, y pinta esa mitad con acrílico. La idea es que toda la superficie quede con pintura.
Descarga un poco de la pintura acrílica en una hoja y luego usa el limón como si fuera un sello. De esta manera podrás ir decorando toda la lona y el resultado serán unos sellos coloridos y con forma de limón.
Puedes realizar el estampado que más te guste, o incluso puedes usar otro tipo de frutas y verduras. Por ejemplo, si utilizas una papa, puedes darle la forma que quieras y hacer un sello de corazón, estrella, etc.