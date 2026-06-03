Del jardín a la casa: cómo reciclar flores y hojas secas para hacer un llamador de ángeles

Flores y hojas secas: pueden ser de ramos antiguos o recolectadas. (Más abajo te enseñamos cómo secarlas rápido).

Una rama de árbol caída: servirá como base del colgante. Te aconsejamos que elijas una que tenga una forma interesante o rústica.

Hilo natural: puede ser yute, cáñamo, hilo de algodón o sedal transparente si prefieres que las hojas parezcan flotar.

Pegamento o laca ecológica (opcional): para proteger las hojas más frágiles.

Elementos sonoros (opcional): mostacillas, cascabeles o conchas marinas si quieres que emita un sonido relajante con el viento.

Flores Las flores secas pueden usarse para hacer llamadores de ángeles. Canva

Paso a paso

El primer paso es secar las flores y las hojas (en caso de que las mismas estén frescas). Para elo tienes que colocar las hojas entre papel absorbente y mételas dentro de un libro pesado. En unos 5 a 7 días estarán perfectamente planas y secas.

A continuación, tendrás que limpiar bien la rama que elegiste. Podés dejarla al natural para un look más nórdico y rústico, o lijarla un poco. Con un trozo de hilo, cubre los extremos de la rama para crear el soporte principal del cual colgará todo el móvil.

Luego tendrás que cortar varias tiras de hilo de diferentes longitudes (por ejemplo, entre 30 y 50 cm) para darle dinamismo y movimiento al diseño. Antes de pegar y atar las flores y hojas, te aconsejamos "presentarlo" sobre la mesa para ver cómo quedará.

Llamador ángeles flores Llamadores de ángeles con flores y hojas secas. Pinterest

Te recomendamos colocar los elementos más grandes y pesados en la parte superior y deja que las flores más ligeras o los pétalos sueltos fluyan hacia las puntas para lograr un efecto visual de "cascada".

¿Dónde colocar los llamadores de ángeles?