Del jardín a la casa: cómo reciclar flores y hojas secas para hacer un llamador de ángeles

La próxima vez que estés en tu jardín o que salgas a caminar por el parque vas a comenzar a prestar más atención a las flores y hojas secas que encuentres en el camino, ya que a continuación te enseñaremos a reciclarlas para crear un colgante o un llamador de ángeles.
Además de ser un elemento decorativo hermoso y aesthetic, los llamadores de ángeles tienen una larga tradición como amuletos para atraer la paz, la armonía y las buenas energías a los espacios.
¿Cómo hacer un llamador de ángeles con flores y hojas secas?
Materiales
Flores y hojas secas: pueden ser de ramos antiguos o recolectadas. (Más abajo te enseñamos cómo secarlas rápido).
Una rama de árbol caída: servirá como base del colgante. Te aconsejamos que elijas una que tenga una forma interesante o rústica.
Hilo natural: puede ser yute, cáñamo, hilo de algodón o sedal transparente si prefieres que las hojas parezcan flotar.
Pegamento o laca ecológica (opcional): para proteger las hojas más frágiles.
Elementos sonoros (opcional): mostacillas, cascabeles o conchas marinas si quieres que emita un sonido relajante con el viento.
Paso a paso
El primer paso es secar las flores y las hojas (en caso de que las mismas estén frescas). Para elo tienes que colocar las hojas entre papel absorbente y mételas dentro de un libro pesado. En unos 5 a 7 días estarán perfectamente planas y secas.
A continuación, tendrás que limpiar bien la rama que elegiste. Podés dejarla al natural para un look más nórdico y rústico, o lijarla un poco. Con un trozo de hilo, cubre los extremos de la rama para crear el soporte principal del cual colgará todo el móvil.
Luego tendrás que cortar varias tiras de hilo de diferentes longitudes (por ejemplo, entre 30 y 50 cm) para darle dinamismo y movimiento al diseño. Antes de pegar y atar las flores y hojas, te aconsejamos "presentarlo" sobre la mesa para ver cómo quedará.
Te recomendamos colocar los elementos más grandes y pesados en la parte superior y deja que las flores más ligeras o los pétalos sueltos fluyan hacia las puntas para lograr un efecto visual de "cascada".
¿Dónde colocar los llamadores de ángeles?
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Cerca de una ventana: donde la luz del sol pueda trasvistar los colores de las hojas secas y la brisa genere movimiento.
En la entrada de la casa: según el Feng Shui, colocar elementos naturales y sonoros en el recibidor limpia las energías de quienes entran al hogar.
En el balcón o terraza: un espacio semicubierto protegerá el colgante de la lluvia directa pero le permitirá interactuar con la naturaleza.