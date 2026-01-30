El cuarto productor de cobre del mundo es de América Latina y acaba de duplicar su ganancia neta

La empresa de América Latina informó que los precios del cobre subieron alrededor de un 22 %, la plata un 74 % y el oro un 56 % en comparación con el año anterior, mientras que su producción también registró aumentos con un crecimiento de cerca del 2 % en cobre y un 14 % en oro, lo que alimentó el alza de sus ingresos, que crecieron un 34 % hasta los 5.150 millones de dólares.

Minera (1)

Lo que significa este desempeño para esta empresa de América Latina

Este desempeño resalta el rol central que juegan los metales industriales y precios al alza en los resultados de las grandes mineras. El cobre, en particular, ha experimentado un repunte sostenido debido a la mayor demanda global asociada con la transición energética, la electrificación y la necesidad de infraestructura. Ese fondo estructural de demanda favoreció a productores integrados y de gran escala como Grupo México, que pueden capitalizar tanto volúmenes como precios.

Sin embargo, la historia no es completamente homogénea. El mismo reporte indica que la división de infraestructura del grupo registró pérdidas netas durante el trimestre, afectada por la suspensión de plataformas petroleras y movimientos adversos en el tipo de cambio, lo que compensó parte de las ganancias de minería.

Más allá de los números puntuales, el gigante minero también adelantó que mira hacia adelante proyectos de inversión por miles de millones de dólares en países como Estados Unidos, Perú y España, lo que apunta a una estrategia de expansión y diversificación en sus operaciones internacionales. Por ejemplo, en su unidad estadounidense Asarco, se evalúa la posibilidad de duplicar la producción minera ante políticas recientes que favorecen el sector.

Este panorama financiero se inserta en un contexto global donde las materias primas siguen siendo un eje clave de las economías emergentes y de México en particular, pero también muestran la vulnerabilidad de sectores como infraestructura frente a condiciones económicas y regulatorias cambiantes.