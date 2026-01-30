El país de América Latina que crea bodegas bajo el océano: producen un vino único en el mundo

Esa profundidad del océano, el entorno de sedimentos calcáreos, la temperatura constante de unos 11 °C y la ausencia de luz directa crean condiciones que los expertos describen como semejantes a las de una bodega subterránea tradicional. Para quienes han probado estos vinos, la experiencia sensorial también es diferente y única en el mundo.

Según algunos catadores, los vinos envejecidos bajo el agua tienden a tener taninos más suaves y un cuerpo más elegante, rasgos que pueden atribuirse al ambiente océano donde las botellas descansan lentamente entre corrientes y presiones constantes.

Vino bajo el mar (1)

El ensayo submarino de este país de América Latina

Esta técnica es ideal para variedades blancas y de clima fresco como:

Chardonnay

Sauvignon Blanc

Pinot Noir

El proyecto toma una técnica que no es enteramente nueva. En otras latitudes ya se han hecho ensayos de envejecimiento submarino, pero esto aporta al corazón de uno de los grandes países exportadores de vino del mundo, donde el sector vitivinícola es un pilar cultural y económico.

La historia es un ejemplo de cómo algunas bodegas están explorando nuevas fronteras en la búsqueda de estilos únicos y formas de destacar en un mercado global cada vez más competitivo. Mientras que tradicionalmente las bodegas españolas o francesas dominan la narrativa del envejecimiento en cuevas subterráneas, la propuesta de este país de América Latina apuesta por el océano como un “terroir líquido”, donde la naturaleza, los sedimentos y la presión del mar pueden dejar su impronta en cada sorbo.