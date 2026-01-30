Bajo la superficie del océano Pacífico, frente a la costa norte de un país de América Latina, se está escribiendo una historia que mezcla tradición vitivinícola con una curiosa dosis de ciencia marina y creatividad humana poco antes vista en el mundo.
El país de América Latina que crea bodegas bajo el océano: producen un vino único en el mundo
El vino encuentra un nuevo refugio bajo el océano, donde el tiempo parece fluir con otra cadencia. Te contamos qué país de América Latina lidera esta técnica
Allí, donde las olas cuentan historias de antiguos navegantes, ahora se encuentran bodegas bajo el mar experimentando con una forma poco convencional de envejecer vino. Se trata de sumergir las botellas en el lecho marino para dejar que el océano haga el resto. Te contamos de qué país de América Latina está experimentando con esta técnica.
La idea, impulsada por la empresa Cava Indus 8 en colaboración con el centro de buceo ODC en la región de Coquimbo en Chile, es tan sorprendente como poética. En cajas metálicas instaladas entre 10 y 20 metros de profundidad alrededor de la pequeña Isla Locos, buzos colocan botellas de vino que permanecerán allí entre ocho meses y un año entero. Si bien Argentina es pionera de esta técnica en América Latina, por primera vez Chile lleva adelante un proyecto así.
Esa profundidad del océano, el entorno de sedimentos calcáreos, la temperatura constante de unos 11 °C y la ausencia de luz directa crean condiciones que los expertos describen como semejantes a las de una bodega subterránea tradicional. Para quienes han probado estos vinos, la experiencia sensorial también es diferente y única en el mundo.
Según algunos catadores, los vinos envejecidos bajo el agua tienden a tener taninos más suaves y un cuerpo más elegante, rasgos que pueden atribuirse al ambiente océano donde las botellas descansan lentamente entre corrientes y presiones constantes.
El ensayo submarino de este país de América Latina
Esta técnica es ideal para variedades blancas y de clima fresco como:
- Chardonnay
- Sauvignon Blanc
- Pinot Noir
El proyecto toma una técnica que no es enteramente nueva. En otras latitudes ya se han hecho ensayos de envejecimiento submarino, pero esto aporta al corazón de uno de los grandes países exportadores de vino del mundo, donde el sector vitivinícola es un pilar cultural y económico.
La historia es un ejemplo de cómo algunas bodegas están explorando nuevas fronteras en la búsqueda de estilos únicos y formas de destacar en un mercado global cada vez más competitivo. Mientras que tradicionalmente las bodegas españolas o francesas dominan la narrativa del envejecimiento en cuevas subterráneas, la propuesta de este país de América Latina apuesta por el océano como un “terroir líquido”, donde la naturaleza, los sedimentos y la presión del mar pueden dejar su impronta en cada sorbo.