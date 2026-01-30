El país de América Latina al que Estados Unidos marcó como próximo objetivo

donald trump

El país de América Latina al que apunta Estados Unidos como nuevo objetivo

El nuevo objetivo de Estados Unidos que se encuentra en América Latina lo es por cuestiones de seguridad y geográfica. Se trata de México.

La importancia de México es muy grande para Estados Unidos, ya no solo es un país vecino, sino que parte de la droga que ingresa lo hace desde ahí.

"Hemos aniquilado el 97% de las drogas que entraban por el mar y ahora vamos a empezar a golpear en tierra con relación a los cárteles", fue la afirmación del presidente Donald Trump y añadió: "Los cárteles están gobernando México".

AMERICA LATINA (1)

El reciente antecedente de Estados Unidos sobre América Latina

El nuevo interés de Estados Unidos sobre México llegó pocos días después de que Estados Unidos realizara una acción militar en Venezuela para detener a Nicolás Maduro y anunciara una serie de inversiones en petróleo, como así también el traslado de millones de barriles de crudo de alta calidad.

"Vamos a ganar miles y miles de millones de dólares en petróleo", aseguró Trump y agregó: "Serán billones de dólares, pero vamos a quedarnos allí hasta enderezar el país", dijo el presidente de Estados Unidos, que también se encargó de desestimar la posibilidad de que en Venezuela se realicen elecciones en un futuro muy cercano.