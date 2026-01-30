Estados Unidos desafía su dependencia de China con la construcción de una fábrica para obtener un mineral crítico.

Ubicada en Inola, en el estado de Oklahoma, la planta, que comenzaría su construcción antes de que termine 2026 y planea iniciar la producción antes de 2030, tendrá una capacidad de 750 000 toneladas de aluminio al año, una cifra que más que duplicará la producción actual del país. Este volumen es especialmente relevante, porque hoy Estados Unidos importa alrededor del 85 % del aluminio que consume, situándolo en una posición vulnerable ante las fluctuaciones del mercado global y las tensiones geopolíticas.

China representa la mayor parte de la capacidad de fundición mundial, mientras que EE. UU. y Canadá juntos representan solo el 6%, limitando la capacidad de Estados Unidos de competir en costos de producción primaria

La importancia de esta fábrica de Estados Unidos

Para Century Aluminum, empresa con larga trayectoria en la industria estadounidense, este 40 % de participación no solo representa un movimiento estratégico, sino un compromiso con una industria que estaba estancada desde 1980. El uso de tecnología avanzada en la fundición, aportada por EGA, busca no solo eficiencia productiva sino también competitividad frente a los metales importados.

Además del impacto industrial, el proyecto tiene una dimensión social potente. Se espera que genere alrededor de 1. 000 empleos permanentes en la zona y aproximadamente 4. 000 puestos de trabajo durante su construcción, dinamizando la economía local y atrayendo inversión a una región que busca nuevas oportunidades.

Más allá de lo puramente económico, esta iniciativa encierra una narrativa más amplia sobre cómo países como Estados Unidos buscan fortalecer su autonomía en sectores clave y reducir su dependencia de suministros externos. La asociación entre una compañía estadounidense y un gigante global como EGA refleja una tendencia creciente en la que la cooperación internacional abre puertas para reconfigurar industrias enteras.