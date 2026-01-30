Cuando hablamos de aluminio, ese metal ligero esencial no solo para Estados Unidos y China, sino para el mundo, que está en autos, aviones, latas y miles de artefactos cotidianos, no solemos imaginar grandes obras llenas de polvo, máquinas y contratos que cruzan fronteras.
Estados Unidos desafía su dependencia de China con la construcción de una fábrica para obtener un mineral crítico
Detrás de ese aluminio podríamos encontrar no solo metal, sino también una historia de transformación, empleo y soberanía de Estados Unidos
Sin embargo, lo que está ocurriendo en Inola, Oklahoma, lejos de ser solo una noticia industrial, marca un punto de inflexión en la historia de la producción de aluminio en Estados Unidos.
Estados Unidos desafía su dependencia de China con la construcción de una fábrica para obtener un mineral crítico.
El pasado 26 de enero, Century Aluminum Company acordó tomar una participación del 40 % en un ambicioso proyecto junto a Emirates Global Aluminium (EGA) para construir la primera fundición de aluminio primaria en Estados Unidos en casi 50 años, una planta que no solo es significativa por su novedad, sino por lo que simboliza para un sector que ha dependido fuertemente de importaciones extranjeras.
Ubicada en Inola, en el estado de Oklahoma, la planta, que comenzaría su construcción antes de que termine 2026 y planea iniciar la producción antes de 2030, tendrá una capacidad de 750 000 toneladas de aluminio al año, una cifra que más que duplicará la producción actual del país. Este volumen es especialmente relevante, porque hoy Estados Unidos importa alrededor del 85 % del aluminio que consume, situándolo en una posición vulnerable ante las fluctuaciones del mercado global y las tensiones geopolíticas.
China representa la mayor parte de la capacidad de fundición mundial, mientras que EE. UU. y Canadá juntos representan solo el 6%, limitando la capacidad de Estados Unidos de competir en costos de producción primaria
La importancia de esta fábrica de Estados Unidos
Para Century Aluminum, empresa con larga trayectoria en la industria estadounidense, este 40 % de participación no solo representa un movimiento estratégico, sino un compromiso con una industria que estaba estancada desde 1980. El uso de tecnología avanzada en la fundición, aportada por EGA, busca no solo eficiencia productiva sino también competitividad frente a los metales importados.
Además del impacto industrial, el proyecto tiene una dimensión social potente. Se espera que genere alrededor de 1. 000 empleos permanentes en la zona y aproximadamente 4. 000 puestos de trabajo durante su construcción, dinamizando la economía local y atrayendo inversión a una región que busca nuevas oportunidades.
Más allá de lo puramente económico, esta iniciativa encierra una narrativa más amplia sobre cómo países como Estados Unidos buscan fortalecer su autonomía en sectores clave y reducir su dependencia de suministros externos. La asociación entre una compañía estadounidense y un gigante global como EGA refleja una tendencia creciente en la que la cooperación internacional abre puertas para reconfigurar industrias enteras.