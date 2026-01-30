El Certificado Único de Discapacidad, también conocido simplemente como CUD, es un documento que tiene alcance nacional y que le brinda diversos beneficios a las personas con discapacidad.
Certificado Único de Discapacidad: conocé las nuevas condiciones para renovarlo
Para poder renovar el Certificado Único de Discapacidad hay que cumplir una serie de condiciones o requisitos. A continuación te mencionamos cuáles son.
¿Cuáles son las condiciones o requisitos para renovar el Certificado Único de Discapacidad?
Mediante la Resolución 2520/2024, la cual busca garantizar el pleno goce de los derechos de los titulares del Certificado Único de Discapacidad para renovar su documentación, se anunció una prórroga de 1 año para los certificados.
En resumen, tanto en la versión digital como en papel, aquellos Certificados Únicos de Discapacidad que vencían entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 tendrán una prórroga automática, extendiendo su vigencia hasta la misma fecha del año 2026.
¿Qué ocurre con quellos CUD que fueron prorrogados para el 2024?
En el caso de los Certificados Únicos de Discapacidad que ya habían sido prorrogados para el 2024, debían ser renovados en la misma fecha durante el 2025.
Estos CUD no estarán incluidos en la prórroga otorgada para los certificados con actualización en 2025. Si tienes que renovar el Certificado Único de Discapacidad en el 2025, deberás solicitar un turno en la Junta Evaluadora más cercana.
Esta medida tiene como objetivo continuar brindando beneficios a los titulares del CUD, y al mismo tiempo se les da más tiempo para renovar el documento. Además, de esta forma se evita la saturación de turnos entre las prórrogas vigentes y la fecha de actualización original.
Recuerda que la Junta Evaluadora tiene la libertad de solicitar nuevos estudios o informes para ampliar la documentación presentada, en los casos que la misma no sea concluyente.