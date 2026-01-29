Discapacidad y CUD: ¿cuál es la situación del mercado laboral?

Discapacidad trabajo La ley 26.378 obliga a medidas para que personas con discapacidad no sean discriminadas en el trabajo.

La situación de la discapacidad en Argentina

Según datos estadísticos en Argentina, las personas con discapacidad física motora representan 25,2% del total de la población. La brecha de participación laboral entre las personas con y sin discapacidad es de aproximadamente 36 puntos porcentuales en Argentina.

De las personas con discapacidad de entre 18 y 65 años que cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD), solo el 9% tiene un empleo registrado.

Además, la mayoría de los establecimientos educativos no cuentan con espacios adaptados para personas con discapacidad. De esta forma el 20,3 por ciento de las personas con discapacidad que tienen entre 18 y 24 años abandonaron la educación antes de tiempo al no sentirse incluidas.

Esto termina repercutiendo notablemente en la cantidad de oportunidades laborales a las que las personas con discapacidad pueden acceder en el país.

En Mendoza existe el caso de Café Posible, el cual marcó un antes y un después en la industria del trabajo ya que contrató 5 personas con alguna discapacidad (dos con retraso madurativo, dos con síndrome de down y un chico con sordera).

Juan Matias cafe Posible (5).jpeg Café Posible, Mendoza. Foto: Martín Pravata

Por otro lado, el INDEC asegura que el 23,7 por ciento de las personas con discapacidad de 16 a 64 años se encontraba en riesgo de pobreza financiera, en contraste con el 15,3 por ciento de la población sin discapacidad.