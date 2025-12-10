El Certificado Único de Discapacidad es un documento público válido en todo el país que permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22431 y 24901.
Certificado Único de Discapacidad: cómo solicitarlo por primera vez
Paso a paso correcto y completo para solicitar por primera vez el Certificado Único de Discapacidad (CUD)
Si necesitas tramitar el CUD y vas a realizarlo por primera vez, en la siguiente nota te enseñaremos el paso a paso que debes seguir para obtenerlo. Los detalles a continuación.
¿Cómo solicitar un Certificado Único de Discapacidad por primera vez?
Para poder solicitar el Certificado Único de Discapacidad por primera vez, tendrás que seguir y respetar los siguientes pasos:
- Reunir la documentación necesaria con el equipo de salud que te trata (certificados médicos, informes, planillas, estudios complementarios).
- Con la documentación reunida acercate al lugar que te asignaron en la consulta y pedí un turno para la Junta Evaluadora.
- Recordá anotar y asistir el día asignado a la evaluación de la Junta.
- El Certificado Único de Discapacidad o la denegatoria lo puede retirar cualquier persona mayor de 18 años con tu documento original en el lugar donde te evaluaron, en la fecha que te indiquen.
Recuerda que el trámite de obtención del CUD es GRATUITO y que nadie debe cobrarte absolutamente nada durante el proceso.
Por otro lado es importante aclarar que el CUD digital será generado automáticamente para aquellas personas mayores de 13 años, con CUD, que posean un perfil digital del ciudadano en Mi Argentina y hayan validado su identidad, según explica la página del Gobierno Nacional.
¿Qué beneficios brinda el Certificado Único de Discapacidad?
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) brinda los siguientes beneficios:
- Cobertura del 100% de las prestaciones del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Esas prestaciones incluyen: tratamientos médicos, rehabilitadores, apoyos educativos, prótesis, etc.
- Acceso gratuito al transporte público Nacional de corta, mediana y larga distancia en trenes, subtes, colectivos y micros.
- El Símbolo Internacional de Acceso para tener libre tránsito y estacionamiento.
- Acceso a asignaciones familiares para personas con discapacidad (asignación por hijo o hija con discapacidad, asignación por maternidad de un hijo o hija con síndrome de Down, etc.)
- Eximición de algunas tasas municipales.
- Beneficios para comprar automotores.