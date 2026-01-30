Una tormenta con fuertes vientos y abundante lluvia afecta al Gran Mendoza y Valle de Uco

Como consecuencia, se registró una importante cantidad de árboles, ramas y cables caídos, por lo que se informó de la interrupción total del servicio del Metrotranvía a raíz de esta situación.

En Tupungato, las calles del centro lucieron completamente inundadas al poco tiempo de comenzada la intensa tormenta, como se puede observar en el siguiente video.

Embed - Fuerte tormenta en Tupungato

Lo mismo sucedió en otros departamentos del Gran Mendoza. Incluso los accesos se vieron desbordados y los conductores se ubicaron debajo de los puentes para resguardarse de la granizada.

En Godoy Cruz, las abundantes precipitaciones generaron la filtración de agua en un sector del centro comercial Palmares, donde los clientes miraban asombrados lo que estaba sucediendo porque justamente esa zona fue la última en ser inaugurada.

Embed - La lluvia inundó un sector de Palmares

Según los pronósticos y alertas meteorológicas vigentes del Servicio Meteorológico Nacional, la inestabilidad continuará durante la tarde y noche, con posibilidad de lluvias, actividad eléctrica y ráfagas fuertes, sobre todo en el Gran Mendoza, Valle de Uco y otros oasis de la provincia.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, evitar actividades al aire libre y asegurar objetos que puedan volarse con el viento.

Noticia en desarrollo