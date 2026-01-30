Una tormenta con fuertes vientos y abundante lluvia afecta al Gran Mendoza y Valle de Uco

Este viernes 30 de enero, pasado el mediodía, el cielo de Gran Mendoza y el Valle de Uco se oscureció de forma abrupta y se levantó una tormenta muy ventosa, con ráfagas que superaron lo habitual en relación con los episodios de la semana pasada. Cayó granizo en varios departamentos del área metropolitana y del Valle de Uco.
En uno de los videos que hizo Diario UNO se puede observar cómo se voló uno de los paneles solares de la Universidad Maza, en Guaymallén.
El viento fue la característica más marcada hasta ahora, acompañado de nubes cargadas de polvo y polvo en suspensión que oscurecieron el ambiente y anticiparon el ingreso de un frente tormentoso.
Como consecuencia, se registró una importante cantidad de árboles, ramas y cables caídos, por lo que se informó de la interrupción total del servicio del Metrotranvía a raíz de esta situación.
En Tupungato, las calles del centro lucieron completamente inundadas al poco tiempo de comenzada la intensa tormenta, como se puede observar en el siguiente video.
Lo mismo sucedió en otros departamentos del Gran Mendoza. Incluso los accesos se vieron desbordados y los conductores se ubicaron debajo de los puentes para resguardarse de la granizada.
En Godoy Cruz, las abundantes precipitaciones generaron la filtración de agua en un sector del centro comercial Palmares, donde los clientes miraban asombrados lo que estaba sucediendo porque justamente esa zona fue la última en ser inaugurada.
Según los pronósticos y alertas meteorológicas vigentes del Servicio Meteorológico Nacional, la inestabilidad continuará durante la tarde y noche, con posibilidad de lluvias, actividad eléctrica y ráfagas fuertes, sobre todo en el Gran Mendoza, Valle de Uco y otros oasis de la provincia.
Las autoridades recomiendan extremar precauciones, evitar actividades al aire libre y asegurar objetos que puedan volarse con el viento.
Noticia en desarrollo